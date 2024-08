- Il progetto nazionale per abbracciare le persone che si identificano come parte della comunità LGBTQ +

Dopo una serie di incidenti discriminatori contro la comunità LGBTQ+ nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, il governo regionale ha rivisto la sua strategia "Diversità e tolleranza nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore - Uniti nella diversità" martedì. Nel corso dei prossimi anni, verranno attuate oltre 80 iniziative per integrare ulteriormente le questioni LGBTQ+ nella società, come rivelato dal Ministero degli Affari Sociali.

In modo sincero, la formazione degli educatori comprenderà le questioni queer, secondo un rappresentante del ministero. Il termine ombrello "queer" comprende persone come lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali. L'acronimo LSBTIQ* è anche comunemente utilizzato per questo gruppo.

La panchina arcobaleno di Rostock vandalizzata

Purtroppo, l'ostilità anti-LGBTQ+ e i tentativi di intimidazione permangono nella società e stanno aumentando, ha riconosciuto Sylvia Grimm, Segretario di Stato agli Affari Sociali. "Il vandalismo ricorrente della panchina arcobaleno di Rostock e la sostituzione della bandiera arcobaleno con una bandiera swastica alla stazione di Neubrandenburg sono solo due esempi di questo", si è rammaricata Grimm. Grimm ha fatto appello all'accettazione della comunità LSBTIQ* da parte della società.

Uno studio online del 2020 condotto dal ministero ha rilevato che il 72% dei partecipanti LSBTIQ* ha dichiarato di sentirsi a proprio agio nell'esprimere la propria orientamento sessuale o identità di genere nella MV. Tuttavia, ogni secondo rispondente ha subito reazioni negative come discriminazione, rifiuto o esclusione a causa della propria orientamento sessuale o identità di genere negli ultimi cinque anni. Le persone transgender e intersessuali sono state particolarmente colpite.

Popolazione generalmente accettante

Parallelamente, uno studio rappresentativo dei residenti della MV è stato condotto nel 2020 per valutare le loro opinioni. Secondo lo studio, la maggior parte delle persone ha mostrato tolleranza nel 2020. Ad esempio, l'81% ha dichiarato di non avere obiezioni se l'educatore del kindergarten del proprio figlio fosse gay o lesbica. Il 67% ha dichiarato che gli studenti dovrebbero imparare circa le diverse orientamenti sessuali a scuola.

Il piano d'azione verrà ora inviato al parlamento regionale per informazioni. Il ministero ha rivelato che numerose associazioni hanno contribuito al suo sviluppo.

