Il progetto fotografico poetico in cui l'alta moda incontra la danza

Nel loro primo libro, "The Art of Movement", i fotografi Deborah Ory e Ken Browar hanno immortalato star come i direttori dell'American Ballet Theatre Misty Copeland e Daniil Simkin, Misa Kuranga del Boston Ballet e Ashley Bouder del New York City Ballet.

Ma il loro ultimo progetto, intitolato "The Style of Movement", aggiunge un nuovo elemento: l'alta moda.

Attingendo da archivi d'epoca e da collezioni recenti, Ory e Browar hanno fotografato ballerini come Jacqueline Green dell'Alvin Ailey e Lauren Lovette del NYCB, indossando stilisti come Valentino, Oscar de la Renta e J. Mendel.

Nel libro non troverete pose statiche da servizio fotografico di moda, ma i ballerini saltano, si girano e fanno arabeschi, animando i loro abiti con nuova vita. "I diversi ballerini si sono relazionati con gli abiti in modo diverso", ha detto Browar in un'intervista telefonica. "Era quasi come se lavorassero con un nuovo partner".

Danza e moda, sottolinea Ory, non sono affatto un binomio insolito. Dopotutto, ogni anno alcune famose case di moda disegnano i costumi per il Gala d'Autunno del New York City Ballet (quest'anno Zac Posen e Anna Sui hanno vestito i ballerini), mentre il Fashion Institute of Technology ha allestito nel 2014 una mostra con i costumi di stilisti come Rick Owens, Valentino, Rodarte e Stella McCartney.

Alcuni costumi, invece, sono diventati momenti di moda a sé stanti, come quelli di Martha Graham, indossati dalla Martha Graham Dance Company in "The Style of Movement".

Per quanto l'abbinamento possa essere familiare, c'è ancora qualcosa di ipnotico nella confluenza tra movimento e design. "La moda si muove sulla ballerina in un modo che non si muove su una modella. Assume una vita e una forma proprie", ha detto Ory.

Ory, ex ballerina prima che un infortunio la indirizzasse verso la fotografia, e Browar, fotografo di moda, hanno iniziato a fotografare le ballerine mentre ridisegnavano le camerette delle loro figlie.

Poiché entrambe le bambine aspirano a diventare ballerine, speravano di trovare le foto delle loro ballerine preferite e, quando non ci sono riuscite, hanno fotografato le ballerine stesse, le cui immagini sono poi diventate il NYC Dance Project.

Dopo aver instaurato stretti rapporti con l'industria della danza, la coppia si è dedicata al progetto successivo. "All'inizio abbiamo ingaggiato una stilista di moda, sperando che ci mettesse in contatto con gli stilisti, ma ci siamo resi conto molto presto che la stilista non capiva il movimento", ha detto Browar.

Invece, hanno scelto i pezzi che speravano di fotografare loro stessi, optando per un mix di contemporaneo e vintage.

"Cercavamo pezzi che pensavamo si muovessero bene", ha detto Ory. "Passavo ore e ore a cercare nelle collezioni d'archivio. Sapevo esattamente quali pezzi di quali collezioni volevo".

"Iniziavamo parlando con i ballerini di ciò che si sentivano a loro agio nell'indossare, di quale fosse il loro stile", ha proseguito. "Conoscevamo bene questi ballerini e avevamo un'idea molto precisa di ciò che avrebbero amato". Lo stile è stato così accurato che molti dei soggetti hanno portato a casa i loro abiti: Daniil Simkin ha comprato una giacca di Valentino che ha indossato in un servizio fotografico, mentre Lauren Lovette ha preso in prestito il suo abito di Oscar de la Renta per un gala.

Una volta vestiti, i ballerini hanno sperimentato il movimento e l'equilibrio, con Ory e Browar che si alternavano nei ruoli di fotografo e regista. Il loro obiettivo, pur essendo una sfida per la fotografia fissa, era quello di trasmettere il movimento nelle immagini finali. "Abbiamo capito l'ampiezza del danzatore", ha detto Browar. "Non vogliamo congelare il ballerino, ma solo catturare il movimento".

Sebbene il pubblico originario di Ory e Browar - le loro figlie - fosse appassionato di balletto, il loro lavoro si rivolge anche a coloro che non compreranno mai il biglietto per lo Schiaccianoci.

Le persone amano le nostre foto e noi diciamo: "Dovresti venire a uno spettacolo di danza con noi", e loro rispondono: "Oh, non voglio assistere a uno spettacolo"", ha detto Ory. "La gente ama guardare la bellezza, la grazia, l'atletismo, l'eccitazione e la libertà nelle foto".

E i ballerini che si mettono in fila per farsi fotografare dal duo?

"È molto speciale per loro avere questo tipo di documento all'apice della loro carriera", ha detto Browar, citando la brevità di una tipica carriera sul palcoscenico.

"Una performance è molto fugace. È finita. Queste foto catturano un momento".

