Sommario

- Il progetto di gas naturale al largo di Borkum sta distruggendo il Mare dei Wadden?

Dopo 18 anni, l'agenzia statale competente della Bassa Sassonia ha approvato il trivellamento. Di cosa si tratta? Quando inizia? E cosa significa per il Mare dei Wadden? Un'overview:

Dove verrà estratto il gas naturale nel Mare del Nord?

La società olandese di petrolio e gas One-Dyas vuole estrarre il gas naturale insieme alle società partner - fino a quasi quattro chilometri di profondità dal campo N05-A, che gli olandesi hanno scoperto nel 2017, nonché eventualmente da campi gas circostanti. Il campo N05-A si trova approssimativamente 20 chilometri a nord delle isole di Borkum e Schiermonnikoog al confine tra Germania e Paesi Bassi, vicino al Parco Nazionale del Mare dei Wadden della Bassa Sassonia.

Il campo di gas è stimato avere un volume recuperabile di fino a 13 miliardi di metri cubi di gas naturale. Il campo N05-A appartiene all'area cosiddetta GEMS. One-Dyas stima che ci siano in totale circa 50 miliardi di metri cubi di gas naturale recuperabile lì.

Secondo le dichiarazioni precedenti della società, potrebbero essere estratti annualmente fino a due miliardi di metri cubi di gas attraverso la piattaforma prevista. Poiché l'estrazione è prevista solo per il consumo interno, secondo One-Dyas, il volume dovrebbe diminuire con il previsto calo della domanda nei prossimi anni. One-Dyas pianifica di estrarre gas naturale per un periodo di 10 a 35 anni.

Come verrà estratto il gas naturale dal Mare del Nord?

Con una piattaforma di produzione che dovrebbe essere eretta approssimativamente a 500 metri dalle acque territoriali tedesche. Dalla piattaforma di circa 40 metri di altezza, i trivellazioni correranno obliquamente nel campo di gas. Per trasportare il gas a terra, verrà posata una tubazione, che verrà collegata a una tubazione esistente nel Mare del Nord. La piattaforma riceverà elettricità dal vicino parco eolico offshore tedesco Riffgat.

Quale parte della domanda tedesca può essere coperta dal gas naturale del Mare del Nord?

Solo una relativamente piccola. Secondo l'Agenzia federale per la rete, sono stati consumati circa 81 miliardi di metri cubi di gas in Germania lo scorso anno. Era circa il cinque percento in meno rispetto all'anno precedente. Con due miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno, la piattaforma avrebbe quindi un significato piuttosto gestibile.

In relazione alla precedente produzione di gas tedesco, tuttavia, il sito sarebbe significativo. Secondo l'Associazione federale del gas, dell'olio e dell'energia geotermica, sono stati estratti circa 4,3 miliardi di metri cubi di gas naturale a livello nazionale lo scorso anno - la maggior parte in Bassa Sassonia (98 percento). Con il gas naturale estratto qui, è stata coperta circa il 5,7 percento della domanda di gas tedesco l'ultima volta.

Qual è il cronoprogramma per il progetto al largo di Borkum?

One-Dyas vuole iniziare a estrarre il primo gas naturale già alla fine del 2024. L'installazione della piattaforma di produzione era prevista per iniziare già all'inizio di agosto. Verrà utilizzata temporaneamente anche una piattaforma di trivellazione mobile. Inoltre, verranno posate in autunno una nuova tubazione per il gas di circa 15 chilometri e un cavo elettrico di circa otto chilometri sotto l'acqua per collegare la piattaforma di produzione.

Il progetto può essere ulteriormente ritardato?

Sì, il progetto può ancora essere ritardato.

Ciò è possibile. È lecito attendersi che, come nei Paesi Bassi, vengano intraprese azioni legali contro la decisione tedesca di approvazione del piano. Lo scorso anno, l'Associazione tedesca per l'aiuto all'ambiente (DUH) aveva annunciato che avrebbe fatto causa se il progetto fosse stato approvato dalle autorità della Bassa Sassonia. Inoltre, è necessario un trattato tra Germania e i Paesi Bassi.

Perché è necessario un trattato internazionale?

Poiché One-Dyas vuole estrarre gas naturale sia sui territori olandesi che tedeschi, oltre ai permessi di estrazione, è necessario un trattato internazionale tra Germania e Paesi Bassi - un cosiddetto accordo di unitarizzazione. Il governo federale ha avviato questi negoziati dall'estate del 2022. "Il contenuto principale dell'accordo è la suddivisione del giacimento, la cooperazione transfrontaliera tra le autorità e le tasse del campo e dell'estrazione", ha dichiarato un portavoce del Ministero federale dell'economia.

Questi negoziati sono ancora in corso, secondo il ministero di Robert Habeck (Verdi). Nessun portavoce ha fatto dichiarazioni su una possibile data di scadenza. Dal Ministero dell'economia della Bassa Sassonia di Olaf Lies (SPD), è stato detto che l'estrazione di gas naturale al largo di Borkum può essere attuata solo se il governo federale raggiunge un accordo con lo stato olandese. "Lì risiede la decisione finale", ha dichiarato un portavoce del ministero a Hannover.

Come la politica vede il progetto energetico?

La ministra federale dell'ambiente Steffi Lemke (Verdi) ha dichiarato nel 2022: "Il meglio sarebbe fermare il progetto di estrazione di gas". Le parti della coalizione del governo federale hanno concordato nel loro accordo di coalizione: "Non vogliamo concedere nuove autorizzazioni per il trivellamento di petrolio e gas oltre i permessi quadro concessi per il Mare del Nord e il Baltico tedesco".

In politica dello stato della Bassa Sassonia, c'è stato un avanti e indietro su questo progetto. Inizialmente, il governo precedente di SPD e CDU era chiaramente contrario all'estrazione di gas naturale al largo di Borkum. Tuttavia, questa coalizione ha rivisto la sua posizione sotto l'impressione dell'attacco russo all'Ucraina. Nel contratto di coalizione del governo statale rosso-verde attuale, si afferma che "la protezione dell'ambiente, della natura, del Mare Wadden e dell'isola" sarà di importanza centrale nella procedura di approvazione del piano per l'estrazione al largo di Borkum.

Il ministro dell'Ambiente e dell'Energia dello stato, Christian Meyer (Verdi), ha spiegato in primavera che, secondo il punto di vista del suo ministero e alla luce degli obiettivi climatici della Bassa Sassonia, non c'è "fondamentalmente più bisogno" di estrazione di gas naturale al largo della costa della Bassa Sassonia. Al contrario, il Presidente del Ministero Stephan Weil (SPD) non ha espresso un'opinione personale sull'estrazione del gas. Si è riferito, ad esempio, alla procedura legale che l'estrazione prevista sta attraversando.

Cosa dice l'agenzia statale riguardo alle preoccupazioni per la protezione del clima?

Il presidente dell'autorità, Carsten Mühlenmeier, ha sottolineato che il permesso prevede una fine anticipata dell'estrazione di gas non appena non sarà più necessario come vettore energetico in Germania. "Ma finché il gas naturale viene ancora consumato in Germania, si applica quanto segue: il gas naturale estratto dai giacimenti nazionali è significativamente meno dannoso per il clima di quello importato", ha detto Mühlenmeier.

Cosa dicono gli attivisti ambientali?

Per gli attivisti ambientali e per il clima, il permesso è un disastro. Un'alleanza ambientale ha annunciato che contesterà in tribunale il controverso permesso di estrazione di gas al largo dell'isola di Borkum nel Mare del Nord. L'Aiuto tedesco per l'ambiente ha annunciato questo. Il suo direttore federale Sascha Müller-Kraenner ha accusato il ministro dell'Economia della Bassa Sassonia Olaf Lies (SPD) di prioritizzare gli interessi di una società del gas a scapito della natura e della gente del luogo. "Esauriremo tutti i mezzi legali", ha detto. Lo status del Mare Wadden come Patrimonio dell'Umanità è a rischio.

La critica al permesso per il trivellamento è venuta anche da Greenpeace. L'organizzazione ambientale aveva recentemente dimostrato contro i piani al largo di Borkum e ora chiede al governo federale di fermare il progetto. Greenpeace esige che il ministro dell'Economia Robert Habeck e il ministro degli Esteri Annalena Baerbock (entrambi Verdi) non approvino alcun accordo pendente tra la Germania e i Paesi Bassi.

Il campo di gas N05-A, situato vicino al Parco Nazionale del Mare Wadden della Bassa Sassonia e contenente fino a 13 miliardi di metri cubi di gas naturale, è previsto

