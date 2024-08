- Il progetto di estrazione di gas è in conflitto legale

Il contenzioso legale in corso riguardo l'estrazione di gas proposta nel Mare del Nord, specificamente sull'isola di Borkum, rimane irrisolto. Come riportato dalla Corte Amministrativa di Oldenburg, l'installazione di un cavo elettrico è attualmente in standby, a seguito del loro annuncio. Non è stata presentata alcuna opposizione a questa decisione della corte, rendendola quindi vincolante a livello legale.

L'Aiuto Ambientale Tedesco (DUH) ha presentato con successo una richiesta urgente per contestare l'approvazione del cavo. Un processo completo per questa causa è ora in corso, con il calendario esatto ancora da rivelare secondo una portavoce della corte.

Lo scopo previsto del cavo elettrico è quello di fornire una piattaforma di produzione per l'azienda olandese One-Dyas, aiutando nell'avvio previsto dell'estrazione di gas attraverso l'energia eolica provenienti dalla vicina centrale elettrica offshore, Riffgat. L'approvazione per questo cavo è stata concessa nel 2022 dall'Agenzia statale bassa sassone per la gestione delle acque, la protezione della costa e la conservazione della natura, a condizione che One-Dyas compensi la natura per il disturbo causato. L'agenzia ha permesso alla società di influire negativamente sui biotopi legalmente protetti.

DUH e vari gruppi ambientalisti, tra cui BUND Bassa Sassonia e l'iniziativa dei cittadini "Aria Pulita East Frisia", hanno presentato le loro obiezioni e successivamente hanno intentato una causa. Gli ambientalisti hanno espresso preoccupazione per il potenziale danno permanente che il cavo potrebbe arrecare ai preziosi biotopi sottomarini e alle strutture dei reef.

La decisione della corte potrebbe ritardare il progetto

Secondo il DUH, l'installazione del cavo non può essere completata quest'anno, fermando di fatto l'estrazione di gas per almeno un altro anno. "Questo è un risultato positivo per la natura, il clima e i locali interessati", ha commentato il Direttore federale Sascha Müller-Kraenner. "Continueremo a esplorare ogni via legale per fermare eventualmente questo progetto fossile nel Mare del Nord". Tuttavia, One-Dyas intende ancora avviare l'estrazione di gas quest'anno.

Di recente, l'autorità statale della Bassa Sassonia ha concesso a One-Dyas un permesso di 18 anni per il controverso trivellamento, che si estenderà dai Paesi Bassi sotto il fondale marino in territorio tedesco vicino al Parco Nazionale del Mare dei Wadden. Tuttavia, è necessario un accordo tra Germania e Paesi Bassi prima dell'estrazione di gas.

Il Ministro federale dell'Economia Robert Habeck (Verdi) ha espresso l'entusiasmo di attendere eventuali decisioni della corte. Sarà solo dopo che saranno state raggiunte le decisioni giudiziarie rilevanti che si determinerà se l'accordo con i Paesi Bassi verrà firmato. Numerose organizzazioni hanno dichiarato l'intenzione di intraprendere azioni legali contro l'approvazione dell'estrazione di gas.

Gli ambientalisti che si oppongono all'installazione del cavo elettrico argomentano che potrebbe danneggiare permanentemente i preziosi biotopi sottomarini e le strutture dei reef, poiché sono di sezione circolare. Data l'attuale causa in corso, il completamento dell'installazione del cavo e l'estrazione subsequ

