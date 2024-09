- Il progetto di costruzione ha sospeso le operazioni sulla linea RE1 per un periodo prolungato.

Il RE1, essenziale per i pendolari che viaggiano da Magdeburgo a Frankfurt (Oder), sospenderà temporaneamente il servizio a partire dal 6 settembre a causa di progetti di costruzione in corso tra Erkner e Berlin Ostbahnhof. Questa informazione è stata condivisa online dall'operatore della linea, Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg). I lavori di costruzione inizieranno nella serata del 6 settembre e continueranno fino alla serata del 4 ottobre. L'operatore consiglia ai pendolari di utilizzare la linea S-Bahn S3 per il tratto Berlin Ostbahnhof-Erkner durante questo periodo. Inoltre, saranno disponibili servizi di autobus sostitutivi dalle sere di lunedì da Erkner a Berlin Alexanderplatz. Questa notizia è stata riportata per la prima volta dal "Berliner Morgenpost".

Inoltre, dal 8 al 11 settembre (compresi), i lavori di costruzione interferiranno con i servizi della S-Bahn sulla Stadtbahn. Di conseguenza, le linee S-Bahn che collegano Friedrichstraße e Tiergarten saranno completamente chiuse per alcuni giorni. Le linee interessate sono S3, S5, S7, S75 e S9.

Durante questo periodo di costruzione, i pendolari potrebbero dover fare affidamento su alternative di trasporto locale per i loro viaggi. La sospensione temporanea della linea RE1 potrebbe incoraggiare l'uso di altre opzioni di trasporto locale, come gli autobus o la S-Bahn.

