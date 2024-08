Il professionista di golf Jordan Spieth deve subire un intervento al polso, costretto a restare fuori dal resto dell'anno.

Spieth ha concluso al 68º posto legato al FedEx St. Jude Championship di Memphis, Tennessee, nell'ultimo giorno, mancando la qualificazione ai playoff della FedExCup.

Ciò concede all'ex numero uno del mondo statunitense del tempo extra per recuperare da un intervento chirurgico programmato per risolvere il problema persistente al polso sinistro, che lo ha afflitto per gli ultimi 16 mesi, causando un calo delle prestazioni.

"I devo farmi operare il prima possibile, poi seguirò il processo di recupero", ha dichiarato Spieth, secondo quanto riportato dal PGA Tour.

"Se non ho un motivo valido per tornare in fretta - e non ce l'ho - probabilmente mi prenderò tutto il tempo necessario", ha aggiunto.

Spieth, vincitore di tre major e ultimo successo nel PGA Tour ad aprile 2022, ha ottenuto solo tre piazzamenti a punti quest'anno e nessuno negli ultimi quattro mesi.

Durante la stagione, ha mancato il taglio in otto occasioni.

Il problema al polso è emerso prima dello scorso PGA Championship, quando Spieth stava cercando di completare il Grande Slam della carriera. Nonostante i suoi sforzi per guarire la lesione della guaina del polso, ha deciso ora di sottoporsi a un intervento chirurgico e di seguire il periodo di recupero stimato in tre mesi.

"Continuavo a evitare di trovare scuse per me stesso perché non mi faceva male quando colpivo", ha detto Spieth. "Ma non sembra una coincidenza considerando il periodo di tempo e i risultati costanti - quindi sono piuttosto ottimista.

"Penso che ci sia un senso di chiarezza nel farlo. C'è anche un po' di incertezza e fa paura. Ma se posso imparare un po' di pazienza - cosa che non è facile per me - allora credo di poter tornare ancora più forte".

Dopo aver mancato la qualificazione ai playoff della FedExCup a causa delle sue prestazioni deludenti, Spieth ha più tempo per concentrarsi sulla sua prossima operazione al polso.

