Il professionista dell'assicurazione dell'anno 2024

"Migliore Assicuratore del 2024", secondo un'ampia indagine condotta dall'Istituto Tedesco per la Qualità del Servizio e ntv, attribuisce un voto positivo al settore assicurativo, ma individua anche aree di miglioramento. Entrambe le compagnie assicurative dirette e tradizionali figurano tra le prime 10.

L'assicurazione è progettata per proteggere da vari rischi della vita. In tempi di crisi, la sua affidabilità è cruciale. In generale, il settore assicurativo si comporta bene dal punto di vista del cliente e spesso riesce a soddisfare le sue esigenze. Anche se non raggiunge i livelli dell'anno precedente, ottiene comunque una buona valutazione complessiva. Le valutazioni dei clienti per le compagnie specifiche variano da "eccellente" a "soddisfacente".

Soltanto il punteggio "Eccellente"

La qualità dei servizi, che comprende l'ampiezza delle offerte e la varietà dei prodotti, garantisce la soddisfazione: circa il 77% degli assicurati esprime sentimenti positivi.

Il servizio è l'area con il maggior bisogno di miglioramento, con quasi il 28% di insoddisfatti. Ciò si riflette anche nelle lamentele: la difficoltà nel contattare le compagnie e i tempi di elaborazione lunghi sono la causa principale del malcontento dei clienti. In generale, circa il 22% dei rispondenti segnala un reclamo con la propria compagnia assicurativa.

L'elaborazione dei reclami spesso rappresenta una sfida

Un dettaglio interessante: le offerte digitali delle compagnie sono sempre più importanti - circa tre quarti dei rispondenti utilizzano la piattaforma online della propria assicurazione. Un aspetto critico riguarda sicuramente i reclami - qui emergono problemi nell'elaborazione. Più della metà ha presentato un reclamo alla compagnia valutata - ma circa un terzo di coloro che ne sono stati interessati non è soddisfatto del risarcimento.

Markus Hamer, direttore generale dell'Istituto Tedesco per la Qualità del Servizio, conclude: "Anni di fedeltà dei clienti e un alto tasso di raccomandazione dimostrano che il settore è generalmente ben posizionato e spesso soddisfa i suoi clienti. Tuttavia, un'analisi più approfondita è consigliabile e si dovrebbero fare confronti, poiché possono esserci differenze sostanziali tra le compagnie assicurative dal punto di vista del cliente."

Le Compagnie Assicurative Preferite

Con un punteggio di qualità "eccellente", Munich Re si aggiudica il titolo di "Migliore Assicuratore del 2024" e mantiene la sua striscia di successi. In particolare per quanto riguarda la qualità dei prodotti, gli assicurati sono convinti: con l'84% di valutazioni positive, la compagnia guida la classifica in questa categoria; si posiziona anche al primo posto per servizio e trasparenza/chiarezza. Inoltre, la volontà dei clienti di raccomandarla è la più alta tra le compagnie assicurative.

Hannoversche (valutazione: "buona") si classifica al secondo posto complessivo e si afferma come la migliore compagnia assicurativa diretta. Ad esempio, la soddisfazione per il servizio è eccezionalmente alta: più dell'81% dei clienti offre feedback positivi in questo settore. La compagnia eccelle anche in trasparenza e chiarezza e ha un tasso di reclami relativamente basso (10,9% dei rispondenti).

HUK24 si aggiudica il terzo posto con una valutazione complessiva buona. In termini di qualità dei prodotti, la compagnia ottiene la seconda migliore valutazione. HUK24 si posiziona anche tra le prime tre compagnie per servizio, rapporto qualità-prezzo e trasparenza/chiarezza.

Il rapporto evidenzia la necessità di miglioramenti nel settore del servizio dell'industria assicurativa, con quasi il 28% degli assicurati che esprime insoddisfazione. Per migliorare l'esperienza del cliente, potrebbe essere utile consigliare come semplificare l'elaborazione dei reclami e migliorare i canali di comunicazione.

Riconoscendo Munich Re come il "Migliore Assicuratore del 2024" con una valutazione di qualità eccellente, è consigliabile per gli altri fornitori di studiare le loro strategie in termini di qualità dei prodotti, servizio e trasparenza, poiché continuano a guidare il settore.

