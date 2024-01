Il produttore ufficiale di monete della Gran Bretagna recupera l'argento dalle pellicole a raggi X e lo trasforma in gioielli

Per procurarsi l'argento, ha collaborato con Betts Metals, un'azienda con sede a Birmingham, in Inghilterra, che da oltre 250 anni recupera metalli preziosi dai rifiuti.

Betts raccoglie le pellicole radiografiche usate che non servono più agli ospedali e che sono altrimenti destinate alla discarica o all'incenerimento, ha spiegato Charlie Betts, amministratore delegato dell'azienda.

La pellicola passa attraverso un macchinario che la riduce in piccoli pezzi, prima di sottoporla a un trattamento chimico per separare l'argento. Viene quindi fusa e trasferita in un altro sito, dove viene raffinata fino a raggiungere una purezza del 99,9%, come qualsiasi altra fonte di argento fino.

Gli ospedali ricevono il valore monetario dell'argento recuperato. Betts fa notare che la quantità di argento può variare notevolmente tra le pellicole radiografiche e che sono necessarie molte tonnellate di pellicole per renderne il recupero economicamente vantaggioso.

Buono come l'oro

L'argento radiografico recuperato da Betts viene utilizzato da altri gioiellieri, tra cui l'azienda londinese Angharad, ma la Royal Mint estrae oro anche dai rifiuti elettronici. Utilizza una "chimica all'avanguardia" dell'azienda canadese Excir, che afferma di essere in grado di recuperare oltre il 99% dei metalli preziosi in pochi minuti dai rifiuti elettronici (noti come e-waste) come le schede dei computer portatili e i telefoni cellulari.

Ogni anno, a livello globale, vengono prodotti più di 50 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici. Meno del 20% viene riciclato in tutto il mondo, con il risultato che metalli preziosi per un valore di 57 miliardi di dollari vengono buttati via o dimenticati invece di essere riutilizzati. Una parte di questi rifiuti finisce in discarica e può contaminare il suolo e lisciviare le falde acquifere; molti vengono riciclati in modo informale nei Paesi in via di sviluppo, dove i lavoratori possono essere esposti a metalli tossici. Anche l'estrazione di nuovi metalli preziosi può contaminare le fonti d'acqua e sfregiare i paesaggi incontaminati.

Quest'anno, la Royal Mint aprirà un nuovo impianto di recupero dei metalli preziosi che sarà in grado di trattare 4.000 tonnellate di rifiuti elettronici del Regno Unito all'anno, secondo Sean Millard, Chief Growth Officer della Royal Mint.

"I nostri progetti sull'argento a raggi X e sull'oro da rifiuti elettronici forniscono una fonte di provenienza per i nostri metalli preziosi", ha dichiarato Millard. "Sono un passo importante per ridurre la dipendenza della Royal Mint dai materiali estratti".

Rifiuti da usura

L'argento X-ray e l'oro e-waste sono utilizzati nella collezione di gioielli 886 della Royal Mint e, secondo Dominic Jones, direttore creativo di 886, hanno le stesse prestazioni dei metalli estratti.

Per Jones non si tratta solo di riciclare, ma di preservare i metalli preziosi già estratti. Secondo Jones, il 7% dell'intera riserva d'oro del mondo è conservato sotto forma di computer portatili rotti e vecchi telefoni cellulari.

"L'idea che questo materiale sia lì inutilizzato, mentre noi continuiamo a estrarre nuovi materiali, non mi piace", ha detto Jones. "L'argento ai raggi X è esattamente la stessa cosa: si tratta di una fonte d'argento precedentemente inutilizzata che è rimasta inattiva fino ad ora".

In futuro, The Royal Mint intende far produrre tutti i suoi gioielli da fonti sostenibili e di provenienza.

Jones afferma di volere che i suoi pezzi durino per generazioni e che non siano solo un bel pezzo di design, ma anche un esempio di sostenibilità all'avanguardia che utilizza materiali all'avanguardia e non dannosi per l'ambiente.

"Questi pezzi sono senza tempo, sono oggetti d'antiquariato del futuro", ha detto Jones. "È un vantaggio per tutti".

