- Il produttore mondiale di automobili BMW inizia il richiamo di circa 1,5 milioni di unità.

A causa di complicazioni nel sistema frenante, il costruttore tedesco di automobili BMW sta richiamando 1,5 milioni di veicoli in tutto il mondo e ha rivisto le sue previsioni di profitto per l'anno in corso. "Aggiustamenti tecnici" sono necessari sui veicoli associati a un sistema frenante integrato fornito da un terzo, ha annunciato la società martedì. Di conseguenza, si prevede che gli utili prima delle imposte diminuiscano significativamente quest'anno.

BMW si aspetta che questi problemi tecnici abbiano un "influenza negativa sulle vendite a livello mondiale nella seconda metà dell'anno". Sono previsti costi aggiuntivi "nell'ordine delle centinaia di milioni" per il terzo trimestre.

Il mercato cinese in difficoltà influisce BMW

Inoltre, la domanda debole e costante in Cina sta influenzando le vendite lì, ha riconosciuto il costruttore. "Despite gli aiuti del governo, la cautela dei clienti persiste."

Entrambe le situazioni hanno spinto BMW a modificare le sue previsioni di business per l'anno fiscale 2024. Invece di una lieve riduzione, gli utili prima delle imposte sono ora previsti "in significativa diminuzione". Inoltre, BMW prevede ora una lieve riduzione delle consegne rispetto all'anno precedente, invece di un lieve miglioramento.

Il settore motociclistico si indebolisce

Il mercato motociclistico si trova in una situazione di "mercato stretto e concorrenza" particolarmente negli USA e in Cina. Di conseguenza, le consegne sono ora stimate a rimanere al livello dello scorso anno - in precedenza, BMW aveva previsto un lieve aumento.

