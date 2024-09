Il produttore di succhi di frutta, Corner Granini, sta ritirando il prodotto.

Eckes-Granini, un produttore di bevande, ha ritirato alcune bottiglie da 0,5 litri del suo prodotto "FruchtTiger Bevanda alla Frutta", specificamente la varietà mela-fragola. Le bottiglie interessate hanno le date di scadenza del 24, 25, 26 e 27 gennaio 2025. L'azienda, situata a Nieder-Olm vicino a Magonza, ha avvertito che queste bottiglie potrebbero sviluppare muffa.

La muffa potrebbe manifestarsi come macchie o scolorimento sulla o dentro la bevanda, o alterare la consistenza della bevanda o emanare un odore insolito, anche se la bevanda sembra normale alla vista. Eckes-Granini consiglia di non bere la bevanda e di lasciare le bottiglie chiuse. Si raccomanda di smaltire le bottiglie o di restituirle al punto di acquisto per ottenere il rimborso integrale del prezzo di acquisto.

Il problema con le bottiglie interessate di FruchtTiger Bevanda alla Frutta di Eckes-Granini deriva dal potenziale sviluppo di muffa, basato sull'ipotesi di muffa. Anche se la bevanda sembra normale alla vista, la muffa potrebbe ancora manifestarsi come macchie, scolorimento o alterare la consistenza e emanare un odore insolito.

