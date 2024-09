Il prodigio del ciclismo versò lacrime durante le competizioni della Coppa del Mondo

Antonia Niedermaier, la promettente ciclista tedesca, è entrata nei Campionati del Mondo come outsider. Purtroppo, non ha consegnato la sua migliore prestazione. Le temperature gelide hanno avuto un impatto su di lei, ma non è stato solo il freddo a influenzarla. La tragica morte della ciclista svizzera Muriel Furrer l'ha anche scossa. Sulla pista stessa, Niedermaier non è riuscita a trattenere le lacrime.

Come riportato dai suoi compagni di squadra, Niedermaier è crollata in lacrime durante i Campionati e di nuovo al traguardo. In un'intervista con ZDF, ha ammesso: "È stato soprattutto emotivo. Mi ha colpito molto".

La perdita di Furrer ha anche ricordato a Niedermaier le proprie passate difficoltà. Lo scorso anno, ha avuto una brutta caduta al Giro Donne, causata dalla ciclista slovena Urska Zigart. Niedermaier è caduta con la faccia ma è riuscita a evitare qualsiasi frattura. Sentire della morte di Furrer ha riportato indietro quei dolorosi ricordi. "Quando ho sentito che era morta, è stato travolgente. Mi ha colpito molto", ha detto Niedermaier.

Durante la gara, la morte di Furrer era sempre presente nella mente di Niedermaier. "Ero spaventata per tutto il tempo a causa di ciò che è successo questa settimana. Ho pedalato con cautela", ha detto. Alla fine, è riuscita a finire 18ª e a conquistare il bronzo nella categoria U23.

Inoltre, Niedermaier ha dovuto affrontare il freddo e la pioggia persistente. "È stato incredibilmente difficile e gelido fin dall'inizio. A malapena riuscivo a prendere la bottiglia o i gel. Alla fine, riuscivo a malapena a cambiare marcia perché le mie mani erano così fredde", ha detto. Nonostante le condizioni sfidanti, era soddisfatta del suo bottino di medaglie, avendo vinto il bronzo e l'oro nella categoria juniores, insieme all'argento nella gara a cronometro mista.

La squadra tedesca aveva grandi speranze per una medaglia attraverso Liane Lippert. "Ci stavamo concentrando principalmente su ciò che Liane poteva realizzare nella categoria elite. Era ben protetta all'inizio. Ho fatto la mia parte e poi ho spostato l'attenzione sulla categoria U23", ha detto Niedermaier. Lippert ha mancato di poco il bronzo nello sprint. Il titolo è stato vinto da Lotte Kopecky (Belgio), seguita da Chloe Dygert (USA) ed Elisa Longo Borghini (Italia).

