Il prodigio del calcio è sconvolto da un incidente di aggressione avvenuto nella sua città natale di Solingen.

L'incidente nella sua città natale di Solingen offusca il debutto di Kevin Kampl nella Bundesliga per l'RB Lipsia. Il calciatore professionista è sconvolto e lotta per dormire dopo la perdita di tre vite. Si mette in contatto con i suoi genitori via telefono, che gli raccontano i dettagli sconvolgenti.

Kevin Kampl era visibilmente turbato. L'attacco orribile che ha causato la morte di tre persone nella sua città natale di Solingen ha lasciato il centrocampista dell'RB Lipsia senza riposo. "È solo devastante per Solingen. È una città meravigliosa, piena di vita. Poi c'è questo pazzo che causa tanto caos", ha detto Kamp dopo la loro vittoria per 1-0 (0-0) contro il VfL Bochum per inaugurare la nuova stagione: "Spero che prendano questo psicopatico e lo portino in giudizio il prima possibile".

Nato a Solingen, Kamp ha giocato nelle giovanili della città e in seguito è entrato a far parte delle giovanili del Bayer Leverkusen. "Ho passato una notte tremenda, a malapena ho chiuso occhio", ha detto Kamp, che aveva amici che partecipavano alla festa della città. "Certo, sei molto preoccupato. È scioccante che qualcosa del genere accada nella tua città natale, con vite perse e molti gravemente feriti. Sto pregando per le persone che ancora lottano per la loro vita perché ce la facciano".

Quella notte, si è messo in contatto con i suoi genitori, che ancora vivono a Solingen. "Gli elicotteri e i droni hanno sorvolato la città per tutta la notte", ha raccontato il calciatore. "Persone comuni, senza sapere cosa fare, hanno cercato di rianimare le vittime perché c'era sangue ovunque".

Un aggressore non identificato aveva usato un coltello per attaccare diverse persone durante la celebrazione del 650° anniversario della città di Solingen venerdì sera. Tre persone hanno perso la vita. Quattro vittime sono in condizioni critiche, mentre due hanno riportato ferite gravi e altre due ferite lievi. Quella sera, il gruppo estremista Stato Islamico ha rivendicato la responsabilità dell'atto violento.

La tragedia nella città natale di Kamp ha profondamente influenzato il suo amore per il calcio. L'orribile incidente avvenuto vicino al campo da calcio di Solingen, dove tre vite sono state portate via, ha lasciato il centrocampista dell'RB Lipsia a lottare con le notti insonni.

