Il prodigio del Bayern, precedentemente prospero, ha scosso il Leverkusen.

Questa stagione in Bundesliga ha avuto tutti gli emozioni per i favoriti: il Bayer Leverkusen ha facilmente ottenuto un vantaggio di 2:0, ma poi ha ceduto ai nuovi arrivati Holstein Kiel. Il Borussia Dortmund ha brillato nella Champions League, ma ha inciampato contro l'Union Berlin in campionato. Nessun guadagno per Bochum e Brema.

VfL Bochum - VfL Wolfsburg 1:3 (0:2)

Sfortunatamente prima della pausa internazionale: la squadra della Bundesliga VfL Bochum rimane ancora senza vittorie dopo la sesta giornata, subendo una sconfitta per 1:3 (0:2) in casa contro il VfL Wolfsburg. La squadra di Peter Zeidler ora ha solo un punto e si trova all'ultimo posto in classifica.

I gol del Wolfsburg allo Ruhrstadion sono stati segnati da Tiago Tomas (21), che ha interrotto un periodo di oltre un anno senza gol, e Jonas Wind, che ha segnato una doppietta (37/88). Myron Boadu ha segnato il momentaneo pareggio per il Bochum (72). La decisione è arrivata dopo una lunga revisione video e un penalty per gli ospiti, che Wind ha inizialmente fallito contro il portiere Patrick Drewes, ma ha segnato sulla ribattuta.

Werder Bremen - SC Freiburg 0:1 (0:0)

Grazie a Ritsu Doan, lo SC Freiburg ha eguagliato il suo miglior inizio. La squadra dell'allenatore Julian Schuster ha vinto 1:0 (0:0) in trasferta contro il Werder Bremen, conquistando la quarta vittoria della stagione. Doan ha segnato il gol vincente all'75', ma gli ospiti avevano precedentemente fallito nel capitalizzare la loro superiorità. Il Bremen è rimasto a secco in casa per la terza partita stagionale.

Quattro vittorie nelle prime sei partite - era successo solo due volte nella storia del Freiburg, sotto la guida dell'allenatore leggenda Christian Streich nel 2019/20 e 2022/23. Sotto la guida di Schuster, il Freiburg si sta facendo notare tra le grandi della classifica, mentre il Bremen è ancora senza vittorie in casa e si trova a metà classifica.

Bayer Leverkusen - Holstein Kiel 2:2 (2:1)

Il Bayer Leverkusen ha commesso un errore inaspettato contro i neofiti del Bundesliga Holstein Kiel. Nonostante un vantaggio di 2:0, i campioni in carica hanno incautamente pareggiato 2:2 (2:1) contro i coraggiosi debuttanti del Bundesliga, sprecando l'opportunità di vincere la loro 100ª partita sotto la guida dell'allenatore Xabi Alonso.

In una partita a senso unico per gran parte del tempo, Victor Boniface (4) e Jonas Hofmann (8) hanno portato il Leverkusen in vantaggio. Tuttavia, il Bayer ha poi rallentato notevolmente e ha pagato il prezzo con un gol di Max Geschwill (45+5) prima dell'intervallo. L'ex giocatore del Bayern Fiete Arp (69, rigore) ha ribaltato la situazione e ha orchestrato un colpo di scena. La Bayern Munich può allungare il suo vantaggio sul Leverkusen a cinque punti domenica contro l'Eintracht Frankfurt.

1. FC Union Berlin - Borussia Dortmund 2:1 (2:0)

Il Borussia Dortmund, dopo la sua goleada contro il Celtic Glasgow, è stato riportato con i piedi per terra, ora senza il suo eroe della Champions League Karim Adeyemi. Quattro giorni dopo la loro strepitosa vittoria per 7:1, la squadra di Sahin ha subito una sconfitta per 1:2 (0:2) in trasferta contro l'Union Berlin, ancora in attesa della loro prima vittoria in trasferta in Bundesliga.

Kevin Vogt (26, rigore) e Yorbe Vertessen (45) hanno segnato per i berlinesi, che rimangono imbattuti in casa questa stagione. Per il Dortmund, Julian Ryerson (62), un ex giocatore dell'Union, ha segnato, ma non è bastato. Per gran parte della partita, la squadra del Dortmund, senza Adeyemi, è apparsa poco ispirata in attacco. Il 22enne aveva mostrato le sue qualità e tre gol nel

