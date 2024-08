- Il Procuratore Indipendente presenta una causa modificata contro Trump

Un'indagine federale contro l'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata aggiornata, accusandolo di potenziali manovre elettorali. Questo aggiornamento segue la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di luglio, che ha concesso a Trump l'immunità per alcune attività ufficiali. Di conseguenza, il caso prosegue e l'indictment contro Trump è stato leggermente condensato, eliminando alcune sezioni come quelle relative ai suoi rapporti con il Dipartimento di Giustizia. Le quattro accuse iniziali contro di lui rimangono invariati. Trump è accusato di cospirazione per ingannare gli Stati Uniti e cospirazione per ostacolare un'indagine autorizzata.

Il 6 gennaio 2021, i sostenitori di Trump hanno invaso il Campidoglio degli Stati Uniti, cercando di rovesciare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 e confermare la sua vittoria su Joe Biden. Prima dell'attacco al Campidoglio, Trump aveva fatto numerosi tentativi di contestare i risultati delle elezioni. Di conseguenza, è stato incriminato a livello federale a Washington, D.C., e un'indictment simile è stato presentato contro di lui nello stato americano della Georgia.

"Zombie" Caccia alle Streghe: Donald Trump Condanna le Accuse Riprese

La squadra legale di Trump è riuscita a posticipare e evitare i processi per diversi mesi. Il Repubblicano mantiene la sua innocenza in tutte le questioni, definendo le indagini contro di lui come un tentativo dei suoi avversari politici di zittirlo. Sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha definito il nuovo indictment di Smith "pretestuoso" e un tentativo di risuscitare una "caccia alle streghe zombie", descrivendolo come un "atto di disperazione". Ha richiesto che le accuse siano ritirate.

Gli avvocati di Trump hanno presentato un ricorso alla Corte Suprema riguardo all'immunità dei presidenti, cercando di archiviare completamente il caso di Washington. Anche se non sono riusciti nel loro intento, i loro sforzi hanno notevolmente rallentato le procedure. Gli esperti stimano che un processo nel caso di Washington è improbabile prima delle elezioni presidenziali di novembre.

Dove Si Trovano gli Altri casi?

Il Caso ad Atlanta per l'Allegata Manipolazione Elettorale

Nello stato americano della Georgia, Trump è stato anche accusato di aver esercitato influenza sulle elezioni del 2020, insieme ad altri. Recentemente, however, l'attenzione si è spostata dal Trump al procuratore capo, Fani Willis. Gli avvocati di Trump e gli altri imputati hanno coinvolto Willis in un presunto rapporto improprio con un altro procuratore coinvolto nel caso. Una corte d'appello ha temporaneamente sospeso il caso contro Trump, in attesa di una decisione su se Willis possa continuare le sue indagini. I tre giudici della corte d'appello hanno fino a marzo 2025 per prendere una decisione, con la prima udienza prevista per ottobre. Un processo prima delle elezioni presidenziali è considerato improbabile.

A Miami, in Florida, Trump è stato incriminato a livello federale per la gestione di documenti governativi classificati. Viene accusato di aver illegalmente trattenuto informazioni altamente sensibili dal suo mandato presidenziale (2017-2021) e di aver cospirato per ostacolare l'inchiesta. Si presume che Trump abbia tentato di cancellare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e rimuovere le scatole di documenti con l'aiuto dei dipendenti. Questa indagine è stata gestita da Smith.

Il giudice che sovrintende al caso ha improvvisamente frenato a metà luglio a causa di dubbi sulla legittimità dell'appuntamento del procuratore speciale. Smith ha fatto appello a questa decisione. Se ha successo, il caso potrebbe essere riattivato. Tuttavia, anche in questo scenario, è altamente improbabile che si tenga un processo prima delle elezioni presidenziali di novembre.

A New York, Trump è stato condannato a fine maggio per aver falsificato i registri aziendali relativi ai pagamenti in denaro per tacere a un'attrice pornografica. La procura ha accusato Trump di aver usato questi registri falsificati per nascondere informazioni dannose e attività illegali prima e dopo le elezioni presidenziali del 2016, migliorando così le sue possibilità di vittoria. La data della sentenza non è stata ancora annunciata e questo processo è già stato rinviato una volta, da luglio a metà settembre. Gli avvocati di Trump chiedono un altro rinvio fino dopo le elezioni di novembre. Trump ha anche presentato un appello contro questa condanna.

Le accuse rinnovate contro Trump sono vigorosamente contrastate dalla sua squadra legale, che le definisce come un tentativo dei suoi avversari politici di zittirlo, una posizione fortemente sostenuta dallo stesso Trump Repubblicano.

Despite facing multiple investigations, including one in Georgia where he is accused of exerting influence over the 2020 election, Trump's attorneys and other defendants have managed to delay trials for several months, buying time in the face of these allegations.

Leggi anche: