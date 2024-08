Il procuratore ha chiuso l'indagine su Joost Klein.

Era probabilmente lo scandalo più grande al contest di Eurovision Song Contest, caratterizzato da numerosi problemi: il cantante olandese Joost Klein era stato accusato di minacciare un operatore di camera, portando alla sua squalifica dalla competizione. Tuttavia, l'inchiesta contro il cantante di "Europapa" è stata ora archiviata.

Il cantante olandese Joost Klein ha lasciato più di una brutta impressione all'Eurovision Song Contest (ESC) di quest'anno a Malmo, in Svezia. Tuttavia, il suo comportamento non può essere definitivamente provato come criminale. Almeno, l'inchiesta contro di lui, avviata a seguito di un incidente dopo la sua esibizione nei semi-finali di maggio, è stata ora archiviata. Lo ha annunciato l'Autorità di Pubblica Accusa svedese.

Il musicista di 26 anni è stato accusato di aver fatto un gesto minaccioso verso la telecamera di una cameraman dopo la sua esibizione all'ESC. La polizia svedese ha quindi avviato un'inchiesta contro di lui. Klein, che aveva ottenuto un posto nella finale con la sua canzone "Europapa", è stato anche squalificato dall'ESC.

Il pubblico ministero responsabile, Fredrik Jönsson, ha spiegato che aveva archiviato l'inchiesta contro l'olandese perché non poteva provare "che l'atto avrebbe potuto causare seria paura o che l'uomo avesse tale intenzione". Non è noto pubblicamente cosa esattamente Klein avesse segnalato alla cameraman.

Klein è "felice e sollevato"

Klein è ora "immensamente felice e sollevato che questo periodo incerto sia finito", ha dichiarato il manager del musicista all'agenzia di stampa olandese ANP. "Gli ultimi mesi sono stati terribili." Ora l'intera squadra è sollevata. "Finalmente possiamo dire forte e chiaro: Non c'era mai stata una ragione per questa procedura." Il cantante guarda al futuro e sta lavorando su un nuovo album.

Tuttavia, per il broadcaster televisivo AVROTROS, responsabile dell'ESC nei Paesi Bassi, la questione non è ancora chiusa. Il broadcaster sta spingendo per un colloquio con la direzione dell'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU), che organizza l'ESC. "Siamo ancora profondamente delusi che l'avventura europea di Joost Klein e di tutto il nostro paese sia stata interrotta in questo modo brutale", ha dichiarato il broadcaster in una dichiarazione. AVROTROS aveva già dichiarato all'inizio che la squalifica era inutile e inappropriata, e questo è stato ora dimostrato. Il broadcaster aveva già presentato le sue lamentele per iscritto all'EBU mesi fa, ma non ha mai ricevuto risposta.

A causa di questa vicenda, il broadcaster non ha ancora deciso se i Paesi Bassi parteciperanno alla prossima ESC. Klein, tuttavia, ha recentemente fatto trapelare che sta considerando un ritorno alla competizione l'anno prossimo.

