- Il procuratore fumante scende alla "scena del crimine" di Münster

La donna con una sigaretta in mano e una voce profonda distintiva dice "Arrivederci": Mechthild Großmann, che ha lavorato come pubblico ministero nel "Tatort" di Münster su ARD per oltre 22 anni, si ritirerà nel 2025, come annunciato dalla Westdeutscher Rundfunk.

Come capo dell'ispettore capo Thiel e del patologo forense professor Boerne, l'attrice apparirà ancora in tre nuovi episodi, dopo i quali vuole affrontare nuovi compiti, come dichiarato da Großmann. Nella serie di successo delle classifiche ARD, interpreterà il pubblico ministero Wilhelmine Klemm.

Per il ruolo di un "cattivo assassino", Großmann sarebbe subito disponibile.

"Quando l'ultimo Münster 'Tatort' con me verrà trasmesso alla fine del 2025, avrò 77 anni e non ho intenzione di smettere di lavorare. Continuerò a recitare a teatro e a fare letture, preferibilmente con la musica - e se il WDR cercasse mai qualcuno per interpretare un cattivo assassino, ci sarei subito", ha dichiarato Großmann in una dichiarazione del WDR.

Großmann, nata a Münster nel 1948, ha fatto parte dell'ensemble del Münster "Tatort" sin dal primo episodio nel 2002. Prima di lei, solo Friederike Kempter aveva lasciato il lungo ensemble nel ruolo dell'assistente di Boerne Nadesha Krusenstern. Il suo ruolo di supporto era molto popolare tra gli spettatori televisivi. Soprattutto, il suo forte senso di giustizia ha caratterizzato la Staatsanwältin Wilhelmine Klemm, che poteva anche alzare la voce quando le cose non andavano come previsto.

Lunga collaborazione con Pina Bausch

Prima del "Tatort", Großmann aveva già una lunga carriera - aveva iniziato al Theater Bremen nel 1963. Ha lavorato per la prima volta con la ballerina e coreografa Pina Bausch nel 1976. Dal 1977 al 1979, ha avuto un contratto al Schauspielhaus Bochum, prima di festeggiare successi a livello mondiale con il Tanztheater Pina Bausch a Wuppertal - ma non come ballerina, come sottolinea sul proprio sito web.

Ha anche recitato in film con Rainer Werner Fassbinder e Caroline Link. Alla Folkwang University of Essen, ha insegnato storia della danza e recitazione. Il ruolo del "Tatort" è "solo una piccola parte" della sua vita professionale, ha detto una volta in un'intervista della dpa. "Sono solo otto giorni all'anno per me. E mi piace lavorare 280 giorni all'anno."

"Almeno la mia voce è la cosa migliore di me"

Tuttavia, il ruolo era qualcosa di speciale per l'attrice. Era un onore e un piacere per lei recitare con Christine Urspruch e Bjoern Meyer, molti anni con Friederike Kempter e il meraviglioso Vadder - Claus D. Clausnitzer - e ovviamente con Axel Prahl e Jan Josef Liefers per 23 anni. "Grazie", ha detto l'attrice in una dichiarazione.

Riguardo alla sua voce distintiva, ha scherzato qualche anno fa in un'intervista del "Zeit": "Dico sempre che, dal momento che sono vecchia e brutta, la mia voce finalmente viene fuori. Almeno la mia voce è la cosa migliore di me. Mia figlia dice sempre: 'Puoi ancora fare audiobook in sedia a rotelle'." Tuttavia, i suoi ruoli sono anche leggermente limitati dalla sua voce. "Se dovessi interpretare la nonna in una serie TV in prima serata e dicessi 'Il tè è pronto', tutti penserebbero che sia avvelenato."

Alexander Bickel, direttore del dipartimento di fiction del WDR, ha ringraziato Großmann "molto calorosamente per il suo umorismo, la sua gioia di recitare e il suo instancabile, distintivo impegno per la giustizia e la legge nella sua città natale di Münster". Wilhelmine Klemm sarà molto

