- Il procuratore fumante lascia la "sceneggiatura" di Münster

Uno dei team più popolari del "Tatort" tedesco deve fare i conti con una perdita significativa. Come annunciato dal WDR il 15 agosto, la veterana Mechthild Großmann lascia la serie crime. Nel "Tatort" di Münster, ha interpretato il pubblico ministero Wilhelmine Klemm sin dall'inizio. Apparirà ancora in tre episodi inediti della serie, ma poi se ne andrà.

La stella del "Tatort" Mechthild Großmann rimane fedele all'arte della recitazione

"Quando l'ultimo 'Tatort' di Münster con me verrà trasmesso alla fine del 2025, avrò 77 anni e non ho intenzione di smettere di lavorare. Continuerò a recitare a teatro e a fare letture, preferibilmente con la musica", ha dichiarato Großmann letteralmente nella dichiarazione del WDR.

Ha anche ringraziato i suoi colleghi. "È stato un onore e un piacere lavorare con Christine Urspruch e Björn Meyer, per molti anni con Friederike Kempter e il meraviglioso Vadder - Claus D. Clausnitzer - e ovviamente con Axel Prahl e Jan Josef Liefers per così tanto tempo - 23 anni. Grazie". Se il WDR avesse mai bisogno di qualcuno per il ruolo di un assassino villain in futuro, Großmann ha aggiunto che sarebbe disponibile.

Sin dal primo "Tatort" di Münster del cast attuale con Prahl e Liefers nel 2002, Großmann è stata un membro regolare del cast. Il pubblico ha amato il suo personaggio, il pubblico ministero che fuma con la voce profonda distintiva che non gira intorno alle cose. "Cara Mechthild Großmann: grazie per così tanti anni di intrattenimento crime!" ha detto Alexander Bickel, capo del dipartimento fiction del WDR, in occasione della sua imminente partenza.

Il 46° e prossimo "Tatort" Münster, intitolato "Si muore solo due volte", è previsto per essere trasmesso nel quarto trimestre del 2024.

