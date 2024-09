Conflitti in corso nella regione del Medio Oriente - Il procuratore degli Stati Uniti ha accusato di disonore il leader di Hamas Sinwar.

Gli Stati Uniti stanno intraprendendo azioni legali contro Yahya Sinwar, leader di Hamas, e altri membri di spicco dell'organizzazione terroristica palestinese, in relazione al massacro del 7 ottobre 2023 in Israele. Martedì, il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha reso noti i documenti del tribunale che dettagliano le accuse, presentate in precedenza quest'anno ma tenute segrete fino ad ora. Nel frattempo, il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu è sotto pressione a seguito della recente morte di sei ostaggi israeliani. La situazione in Medio Oriente viene discussa oggi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York.

Sinwar e gli altri imputati sono accusati di terrorismo, cospirazione per commettere omicidio e violazione delle sanzioni, tra gli altri reati. Il Procuratore Generale degli Stati Uniti Merrick Garland ha dichiarato in un messaggio video del dipartimento che l'indictment mira a far rendere conto a Sinwar e ad altri membri di alto livello di Hamas di un decennio di campagne per uccidere cittadini americani e minacciare la sicurezza degli Stati Uniti. Secondo Garland, "negli ultimi tre decenni, Hamas ha ucciso o ferito migliaia di civili, compresi decine di cittadini americani". Ha aggiunto che questa non sarebbe l'ultima azione contro Hamas da parte dell'amministrazione.

Atrocità inaccettabili di Hamas

Matthew Olsen, che sovrintende alla sicurezza nazionale presso il Dipartimento della Giustizia, ha definito le azioni di Hamas del 7 ottobre in Israele inaccettabili. Ha sottolineato che il Dipartimento della Giustizia continuerà a cercare la responsabilità per il terrore, la morte e la distruzione di Hamas fino a quando Hamas non sarà ritenuta responsabile per la sua campagna di terrore. Inoltre, il massacro di Hamas, che ha causato la morte di più di 40 cittadini americani, è l'ultimo di una serie di atti violenti di Hamas.

Dopo la morte del capo di stato maggiore di Hamas, Ismail Haniyeh, a Tehran alla fine di luglio, Hamas ha nominato Sinwar come suo nuovo leader. La sua posizione rimane sconosciuta e si ritiene che si nasconda nel sistema di tunnel sotterranei dell'organizzazione nella Striscia di Gaza.

Responsabile dell'attacco terroristico dell'ottobre 7

Sinwar è considerato il mandante dell'attacco terroristico dell'ottobre 7, che ha causato la morte di circa 1.200 persone e il rapimento di altre 250 persone nella Striscia di Gaza. Il massacro esteso e improvviso ha portato Israele a lanciare attacchi massicci in tutta la striscia costiera. Da allora, secondo le statistiche palestinesi, più di 40.000 persone sono state uccise e più di 92.400 ferite. L'autorità sanitaria controllata da Hamas non distingue tra combattenti e civili nelle sue statistiche non verificate.

Proteste per il rilascio degli ostaggi

Migliaia di israeliani hanno dimostrato ancora una volta martedì sera, chiedendo un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio dei 101 ostaggi ancora trattenuti. I parenti degli ostaggi hanno accusato il Primo Ministro Netanyahu di sabotare i negoziati durante le manifestazioni. Netanyahu, hanno sostenuto, aveva ripetutamente fallito nel garantire un accordo per i loro cari.

Ricerca del rilascio degli ostaggi

Nonostante l'opposizione, il governo degli Stati Uniti ritiene ancora possibile raggiungere un accordo per liberare gli ostaggi trattenuti da Hamas. John Kirby, direttore delle comunicazioni del Consiglio di Sicurezza Nazionale, ha dichiarato che un accordo è possibile e che i divari sono sufficientemente stretti per una risoluzione. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden è attivamente coinvolto nei negoziati.

Kirby ha risposto alle critiche di Biden nei confronti di Netanyahu per la sua mancanza di impegno nel garantire un accordo dicendo: "Richiede compromesso e leadership da tutte le parti. Non ci sono ulteriori commenti".

I negoziati indiretti tra Israele e Hamas, assistiti dagli Stati Uniti, dal Qatar e dall'Egitto, sono in corso da mesi per raggiungere un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Tuttavia, sembra che i progressi si siano interrotti.

Riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dopo la morte degli ostaggi

La situazione in Medio Oriente e la recente morte di sei ostaggi israeliani sono all'ordine del giorno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a New York mercoledì. L'ambasciatore israeliano Danny Danon ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza. Il Consiglio dovrebbe esigere il "rilascio immediato e incondizionato" di tutti gli ostaggi, ha supplicato Danon in una dichiarazione. Inoltre, il membro del Consiglio Algeria ha richiesto una riunione che si concentri sulla situazione nella Striscia di Gaza e nella Cisgiordania.

L'Unione Europea, insieme ad altri organismi internazionali, ha espresso preoccupazione per il conflitto in corso in Medio Oriente e la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. L'Unione Europea ha invitato tutte le parti coinvolte a priorizzare i negoziati per la pace e il rilascio sicuro degli ostaggi.

Dopo la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, diversi paesi europei hanno annunciato l'intenzione di aumentare l'aiuto umanitario per la Striscia di Gaza, con l'obiettivo di alleviare la sofferenza dei suoi civili. L'Unione Europea ha promesso di contribuire in modo significativo a questo sforzo di aiuto, confermando il suo impegno a promuovere la stabilità e la sicurezza nella regione.

