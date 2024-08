Il processo per omicidio senza corpo finisce in carcere a vita.

In un processo circostanziale, un 38enne viene condannato all'ergastolo per omicidio preterintenzionale. Senza il corpo della vittima, il tribunale deve considerare alternative alla morte violenta. Tuttavia, il verdetto è chiaro.

In un processo per omicidio senza corpo, il tribunale regionale di Bielefeld ha condannato l'imputato di 38 anni all'ergastolo. Il tribunale è convinto che le prove circostanziali dimostrano chiaramente che l'imputato ha ucciso l'imprenditore di Hüllhorst, in Ostwestfalen, per motivi economici circa un anno fa, ha dichiarato il presidente della corte Sven-Helge Kleine nel verdetto.

Secondo la giurisprudenza della Corte Federale, la morte di una persona può essere legalmente stabilita senza un corpo. Tuttavia, devono essere soddisfatti rigorosi requisiti nell'analisi delle prove in un processo circostanziale. Questo è avvenuto in questo caso, ha dichiarato Kleine.

Nel processo di eliminazione, il tribunale ha considerato possibili alternative. L'imputato ha sostenuto nella sua dichiarazione finale di non avere nulla a che fare con la morte del 66enne. Crede che l'imprenditore sia vivo all'estero o si sia suicidato. "Tutto ciò è stato smentito nel processo", ha dichiarato il presidente della corte. È stato dimostrato che il 38enne ha ucciso l'imprenditore per disperazione finanziaria nell'autunno del 2023 per ottenere la sua proprietà e i suoi beni.

L'auto del 66enne è stata trovata nei Paesi Bassi dopo la sua scomparsa. Gli investigatori hanno trovato la chiave dell'auto corrispondente, il documento di circolazione, la carta di credito, il passaporto e un documento d'identità bulgaro del presunto defunto con l'imputato. Inoltre, un grafologo ha concluso che il 38enne aveva falsificato la firma del presunto defunto su un biglietto. Un cane da cadaveri ha segnalato sulla proprietà dell'imprenditore. Inoltre, l'analisi della scena del crimine ha trovato il sangue del 66enne lì e il DNA dell'imputato nell'auto sportiva.

Il verdetto non è ancora definitivo. Gli avvocati della difesa hanno annunciato immediatamente dopo il verdetto che avrebbero presentato ricorso alla Corte Federale.

Leggi anche: