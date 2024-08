- Il processo per la sparatoria a scuola è iniziato.

Un anno dopo l'attacco a una scuola nella città sassone di Bischofswerda, il processo contro un 17enne è iniziato presso il tribunale regionale di Görlitz. Nella prima giornata del processo, tenutasi nelle camere esterne di Bautzen, è stata letta solo l'imputazione a porte chiuse, come ha dichiarato un portavoce del tribunale. Il teenager è accusato di tentato omicidio, lesioni personali gravi e incendio doloso.

Si presume che abbia fatto irruzione nella sua ex scuola armato di cocktail molotov, una pistola giocattolo e un accendino nel agosto 2023, ferendo gravemente un 8enne. Quando il terzo elementare lo sorprese a prepararsi in bagno, avrebbe attaccato il bambino con un coltello, si sarebbe dato fuoco e sarebbe sceso dalle scale.

L'imputato ha ascoltato l'imputazione con relativa compostezza. Le fiamme sono state spente e il ragazzo di 16 anni all'epoca ha subito gravi ferite ed è stato inizialmente in coma. La procura ritiene che abbia formato l'intenzione di commettere il crimine in maggio 2023 dopo aver appiccato il fuoco a una capanna in un orto. A causa della sua età, il caso è trattato da una camera minorile. Il 17enne non ha ancora rilasciato dichiarazioni, secondo quanto riferito dai partecipanti al processo.

Il bambino ora noveenne continua a soffrire delle conseguenze delle ferite da coltello e ha una mobilità limitata, come ha dichiarato il suo avvocato che lo rappresenta come parte lesa. Il processo proseguirà il 28 agosto, con i primi testimoni attesi.

I procedimenti della corte minorile passeranno alla 'Corte di primo grado' per ulteriori udienze dopo il processo iniziale presso il tribunale regionale di Görlitz.

