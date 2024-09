Il processo per la controversia sul gasolio continua con il grano invernale: l'ex capo della VW chiede testimonianze

Il processo è iniziato di martedì, dopo diversi rinvii. Si concentra principalmente su quando Winterkorn è venuto a conoscenza dei dispositivi di controllo delle emissioni illegali e come ha gestito queste informazioni. La frode è stata scoperta nel 2015, portando alle dimissioni di Winterkorn. Le autorità affermano che era a conoscenza del software proibito sin dal maggio 2014, ma ha scelto di non intervenire e fermare i veicoli interessati.

All'inizio del processo, il team legale di Winterkorn ha dichiarato il suo rifiuto di tutte e tre le accuse contro di lui. "Il nostro cliente non ha ingannato e non ha arrecato danni a nessuno," ha dichiarato la dichiarazione. Winterkorn non è stato considerato il "principale accusato" o il "maggior colpevole" nella controversia sui diesel di Volkswagen.

"Siamo fiduciosi che tutte le accuse contro di lui possano essere smentite," ha dichiarato l'avvocato di Winterkorn, Felix Doerr, ai giornalisti durante la sospensione del processo. "Per questo motivo, affrontiamo questi procedimenti con sicurezza."

Winterkorn è accusato di frode commerciale e criminale, falsa testimonianza e manipolazione del mercato. La prima accusa comporta severe conseguenze - in caso di condanna, Winterkorn potrebbe essere condannato a fino a dieci anni di carcere.

