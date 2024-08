- Il processo per infedeltà: non colpevole Verdetto per la personalità della reality TV Topperwien

Chris Töpperwien è stato dichiarato non colpevole per qualsiasi guadagno illecito da un tribunale austriaco. L'imprenditore, noto per programmi televisivi come "Goodbye Germany! - Gli emigranti" e "Sono un famoso - Fatemi uscire di qui!", era stato implicato in accuse di appropriazione indebita e furto.

Töpperwien, che ha acquisito fama come "Uomo della Currywurst" negli Stati Uniti grazie alle sue apparizioni televisive come espatriato e alla gestione di un food truck di currywurst, è stato accusato dalla procura di utilizzare fondi aziendali per spese personali e coinvolgere dipendenti in questioni personali. Era stato anche implicato nel furto di oggetti come coltelli, spezie per la griglia e carbone.

Töpperwien esprime la sua gioia

"La questione non è se abbia sempre agito eticamente o commesso errori contabili, ma se ci fosse stata un'intenzione criminale", ha dichiarato il giudice, secondo l'Agenzia di stampa austriaca (APA). Non è stata presentata alcuna prova di intento di danneggiamento o arricchimento illecito contro Töpperwien. Quando c'è incertezza, il vantaggio va all'imputato.

"Sono felicissimo per l'assoluzione", ha dichiarato Töpperwien. "La giustizia ha trionfato", ha affermato. L'imprenditore ha lasciato l'aula di tribunale in lacrime. "Questa è stata la situazione più stressante della mia vita e non la augurerei al mio peggior nemico", ha detto. "È stato un incubo e finalmente è finito". L'assoluzione non è ancora definitiva.

La gioia di Töpperwien è stata ulteriormente amplificata dall'annuncio della sua completa [assoluzione], poiché non è stata trovata alcuna prova di intenti criminali contro di lui. I pubblici ministeri lo avevano accusato di utilizzare fondi aziendali per spese personali, ma le prove non hanno sostenuto le loro affermazioni.

