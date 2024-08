- Il processo per il presunto attacco a coltello a un funzionario è iniziato.

Dopo un presunto attacco con coltello ai danni di agenti di polizia lo scorso novembre a Gummersbach, il processo contro un 31enne è iniziato a Colonia. L'uomo è accusato di rapina a mano armata di lattine di birra in un supermercato, resistenza violenta, lesioni personali gravi e tentato omicidio di agenti. Si presume che gli agenti abbiano sparato più volte all'uomo durante l'incidente. Per lui, è in corso l'esame della possibilità di ricovero in un istituto psichiatrico.

Il 31enne è accusato di aver inizialmente rubato delle lattine di birra. Quando un dipendente del negozio gli ha chiesto di pagare le bevande alla cassa, egli avrebbe prétendumentemento colpito la donna in viso e l'avrebbe spinta a terra, come si legge nell'atto d'accusa. Aveva già bevuto una lattina di birra nel negozio prima dell'episodio.

Quando gli agenti si sono poi avvicinati al 31enne vicino alla fermata dell'autobus, il presunto aggressore si sarebbe avvicinato agli agenti con un "coltello multiuso in mano" e li avrebbe attaccati, come ha sostenuto il pubblico ministero. La situazione sarebbe poi degenerata. Dopo che il 31enne avrebbe ferito un agente con il coltello, i tre altri agenti coinvolti avrebbero sparato ripetutamente all'uomo. Il 31enne ha riportato ferite gravi ed è stato portato in ospedale. Inoltre, almeno due passanti sarebbero stati feriti da colpi d'arma da fuoco sparati dalla polizia.

L'uomo è accusato di ulteriori reati di lesioni personali e resistenza contro gli agenti in due distinti atti d'accusa. Inizialmente, non ha risposto alle accuse.

Inizialmente, il caso è stato esaminato in primavera presso il tribunale distrettuale di Gummersbach. Lì, l'esperto psichiatrico ha concluso che per il 31enne si poteva considerare anche il ricovero a lungo termine in un istituto psichiatrico a causa di un disturbo mentale o di una malattia. Il caso è stato quindi trasferito al tribunale regionale di Colonia. I ricoveri a lungo termine in istituti psichiatrici possono essere ordinati solo dai tribunali regionali.

Il processo è programmato per altre quattro udienze fino a metà settembre.

