Il processo per aggressione sessuale ad Avignone

Vittima Gisele Pelicot Ottiene una Vittoria nel Processo Francese: Nel processo contro il suo ex-marito e altri 50 presunti stupratori, i testimoni e i membri della stampa avranno ora accesso alle prove visive degli stupri sessuali. Secondo l'équipe legale di Gisele a Avignon, nel sud della Francia, si tratta di una "vittoria".

Il giudice Roger Arata ha ribaltato una precedente decisione. Le immagini dovevano essere presentate solo "se aiutano la rivelazione della verità", ha spiegato Arata. Gli avvocati di Gisele hanno accolto positivamente questo cambiamento. L'avvocato Stéphane Babonneau ha dichiarato: "Le discussioni aperte possono scoraggiare altre donne dall'incontrare simili situazioni". Diversi avvocati degli imputati hanno argomentato invano contro l'ammissione di spettatori e giornalisti in aula. L'avvocato Olivier Lantelme ha chiesto: "A che scopo mostrare questi film ripugnanti?"

Gisele Pelicot ha costantemente sostenuto un processo aperto, invece di quello segreto originariamente pianificato. Ha sottolineato: "La vergogna deve essere spostata". Pelicot viene spesso applaudita entrando ed uscendo dall'aula. Il suo ex-marito, Dominique Pelicot, ha confessato di averla drogata e stuprata più volte nel tempo. Almeno 92 uomini hanno presuntamente partecipato, che Dominique aveva incontrato attraverso forum online. Gli imputati rischiano fino a 20 anni di prigione.

Durante le recenti udienze, diversi co-imputati hanno negato le accuse di stupro. Alcuni hanno sostenuto di aver creduto che la donna stesse fingendo di dormire. Un altro imputato si è descritto come "vittima" di Dominique e ha agito per paura. Un altro sospetto ha sostenuto di essere stato drogato a sua volta, senza ricordare gli eventi. Tuttavia, Dominique Pelicot ha mantenuto fermamente: "Lo sapevano tutti".

In settembre, alcune foto e video incriminanti, catturati da Dominique Pelicot stesso, sono stati ammessi come prove in aula per la prima volta. Il suo hard disk conteneva una cartella etichettata "Abuso" con numerosi sottocartelle nominate con i nomi in codice degli altri uomini. Inizialmente, i spettatori erano tenuti a lasciare la stanza, ma i giornalisti erano autorizzati a rimanere. In seguito, il giudice ha deciso di vietare anche ai giornalisti di visualizzare le immagini. Entrambe le équipes legali di Gisele e Dominique hanno protestato contro questa decisione.

La spinta di Gisele Pelicot per un processo aperto include l'ammissione di altri testimoni e dei media alla visualizzazione delle prove visive, che lei ritiene possa servire come deterrente per altre donne che si trovano in situazioni simili. Nonostante alcune resistenze da parte degli avvocati degli imputati, questo "altro" gruppo ha ottenuto l'accesso alle prove visive, contribuendo alla vittoria di Gisele nel processo.

Leggi anche: