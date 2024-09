- Il processo inizia per un omicidio che coinvolge una vittima donna che ha subito 60 pugnalate.

Un processo per omicidio è previsto per iniziare oggi presso la Corte regionale di Francoforte, alle 9:00. Un uomo di 52 anni è accusato dell'omicidio della moglie, una donna di 40 anni. L'uomo avrebbe inflitto alla donna un numero impressionante di 60 coltellate, lasciandola senza vita, alla presenza del loro figlio di sette mesi, dopo un incidente nella loro casa di Francoforte nel luglio 2023. L'uomo ha chiamato lui stesso i servizi di emergenza, confessando il crimine.

La coppia era sposata da vent'anni, ma un triste voltafaccia ha portato la donna a chiedere il divorzio. La sua insoddisfazione l'ha portata a presentare una denuncia contro il marito alle autorità nel maggio 2023, sostenendo che lui l'aveva picchiata e sottoposta a violenza domestica. Di conseguenza, è stato emesso un ordine restrittivo contro di lui, che si dice abbia ignorato. Ore prima della sua morte, la donna di 40 anni ha anche contattato la polizia, informandoli che il marito si aggirava in un parco vicino, tenendola in ostaggio contro la sua volontà. È riuscita a liberarsi e a tornare a casa. Tuttavia, la polizia non è riuscita a trovare il marito durante le ricerche.

L'atto d'accusa afferma che lui ha audacemente rubato una chiave di casa da uno dei loro figli, è entrato nella loro casa e ha brutalmente posto fine alla vita della moglie davanti al loro giovane figlio. Quando i servizi di emergenza sono arrivati, la donna di 40 anni era ancora aggrappata alla vita, ma è morta poco dopo a causa delle ferite. L'uomo è stato successivamente arrestato.

Una decisione è attesa per la fine di ottobre.

L'uomo di 52 anni, accusato dell'omicidio, è stato inizialmente processato presso la Corte regionale di Francoforte. Tuttavia, a causa della natura complessa del caso e dell'implicazione di accuse di violenza domestica, il caso è stato successivamente trasferito alla giurisdizione della [Corte di primo grado].

Dopo il trasferimento del caso, sono state condotte indagini approfondite e udienze presso la [Corte di primo grado], che hanno coinvolto testimoni, analisi di esperti e revisione delle prove, al fine di cercare giustizia per la vittima e garantire un processo equo per l'imputato.

