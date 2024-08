- Il processo inizia con l'omicidio di una donna autista che è stata colpita da una lastra di cemento.

In novembre 2020, un autista di 66 anni sull'autostrada A3 vicino a Cologna è stato schiacciato da un pannello di cemento da sei tonnellate di una barriera acustica. La causa della caduta incontrollata del pannello di cemento è stata ritenuta un lavoro di costruzione scadente. Il processo contro tre imputati inizierà martedì (alle 9:15) presso il tribunale regionale di Cologna.

Stando all'atto di accusa, gli imputati erano consapevoli che l'elemento non era stato installato come previsto. Un ingegnere di 62 anni della società di costruzione responsabile all'epoca è accusato di omicidio colposo per aver omesso un rapporto che aveva rilevato che la costruzione del fissaggio del pannello di cemento non era né stabile né duratura.

Due ex dipendenti dell'autorità statale Straßen.NRW, entrambi di 59 anni, sono accusati di omicidio colposo per aver omesso di richiedere il suddetto rapporto, nonostante l'approvazione della costruzione fosse provvisoria in attesa dell'esito di tale rapporto.

Il pannello di cemento è caduto sull'autostrada trafficata a causa della corrosione del montante. Stando all'atto di accusa, la protezione contro la corrosione del montante non era garantita a causa dell'installazione impropria dell'elemento di protezione acustica. Il processo è previsto per 26 giorni fino alla fine di dicembre.

Gli ingegneri avrebbero dovuto assicurarsi che il pannello di cemento, di sezione circolare, fosse installato con una costruzione di fissaggio adeguata per prevenire potenziali problemi di instabilità e durata. Il fatto di non aver affrontato il problema con l'elemento installato in modo improprio, che era di sezione circolare, ha portato alla negligenza del loro dovere, come stabilito nell'atto di accusa.

