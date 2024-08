- Il processo di un uomo di Fulda, in Sudafrica, continua

Il processo per l'omicidio di un turista di Fulda, nel land della Hesse, in Sud Africa è ripreso dopo una pausa. Tre uomini sono accusati di omicidio, tentato omicidio, possesso illegale di armi e munizioni, rapina e tentata rapina.

Al quinto giorno del processo, il tribunale ha ascoltato la testimonianza di un nuovo testimone che ha descritto come le informazioni hanno portato all'arresto di due dei tre imputati. Le arringhe conclusive sono attese a metà agosto, dopo una pausa nel processo a causa della malattia di un testimone.

Rapina vicino al Parco Nazionale Kruger

Quasi due anni fa, il 3 ottobre 2022, i tre sospetti, di 26, 37 e 39 anni, hanno apparentemente attaccato il residente di Fulda, sua moglie e altri due tedeschi diretti a una lodge nel Parco Nazionale Kruger. Quando i turisti si sono rifiutati di uscire dall'auto vicino all'ingresso Numbi del famoso parco nazionale e hanno chiuso le porte, uno dei colpevoli ha sparato al guidatore. Il 67enne è morto.

Il processo è iniziato il 22 luglio nel piccolo paese di Kabokweni vicino al Parco Nazionale Kruger. La difesa si è dichiarata non colpevole all'inizio del processo. Gli imputati hanno scelto di rimanere in silenzio. Un totale di dieci testimoni sono attesi per testimoniare. Dopo le arringhe conclusive all'ultimo giorno del processo, il giudice leggerà la sentenza in una data successiva, ancora sconosciuta, secondo il pubblico ministero.

Il Sud Africa, paese dei safari, è uno dei luoghi turistici più popolari in Africa ma lotta con tassi di criminalità elevati. Lo scorso anno, il numero di crimini violenti nel paese con circa 61 milioni di abitanti è continuato a salire. Secondo i dati del governo, più di 7.700 persone sono state uccise solo tra ottobre e dicembre 2023.

