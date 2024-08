- Il processo di smembramento del corpo è iniziato.

Il processo per chiarire la morte violenta di un uomo e il successivo smembramento a Northhorn è iniziato presso il Tribunale Regionale di Osnabrück. L'accusa contro il 55enne imputato è di omicidio colposo.

È stato inoltre incriminato il partner dell'uomo, una donna di 49 anni, che deve rispondere di complicità. Entrambi gli imputati, attraverso i loro avvocati, hanno dichiarato all'inizio del processo di voler parlare durante l'udienza principale.

L'accusa sostiene che l'omicidio si è verificato il 9 febbraio nell'appartamento dell'imputato ucraino. In uno stato di ubriachezza, egli avrebbe litigato con la vittima, un uomo di 51 anni, colpendolo ripetutamente con una bottiglia di vodka, causando gravi ferite alla testa e al tronco.

Entrambi gli imputati sono accusati di aver quindi utilizzato una smerigliatrice angolare per smembrare il corpo e di aver gettato i pezzi, avvolti in sacchetti e stracci, nel canale Ems-Vechte a Northhorn. A causa dello stato del corpo, la causa esatta della morte non è stata determinata dalla medicina legale, ha detto il pubblico ministero.

Il luogo del delitto dove si è verificato l'incidente violento si trovava nell'appartamento dell'imputato. Dopo aver smembrato il corpo, hanno gettato i pezzi vicino al ponte a Northhorn.

