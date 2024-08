- Il processo di Melanie Müller è stato rinviato.

Il processo contro Melanie Müller per presunti saluti hitleriani è stato rinviato dopo pochi minuti al tribunale distrettuale di Lipsia. Un testimone chiave non si è presentato, la cui testimonianza era cruciale per entrambi la corte e la difesa. Il processo riprenderà il 23 agosto (alle 09:30).

Secondo l'accusa di Lipsia, Melanie Müller avrebbe fatto il saluto hitleriano più volte durante un concerto nel settembre 2022. L'accusa sostiene che la 36enne ha utilizzato simboli di organizzazioni anticonstituzionali e terroristiche. Melanie Müller non era presente al secondo giorno del processo. In precedenza, il giudice aveva annunciato che la sua presenza non era obbligatoria.

Il caso dell'accusa riguarda anche il possesso di droga, poiché 0,69 grammi di cocaina e una pasticca di ecstasy sono stati trovati durante una perquisizione dell'appartamento di Müller a Lipsia.

All'apertura del processo, l'ex regina della giungla di RTL Melanie Müller ha respinto tutte le accuse. Il suo avvocato ha dichiarato che il gesto era stato fatto solo per esaltare il pubblico e che la sua cliente non ha simpatie di destra e non è politica. La droga, ha affermato, apparteneva a un amico che l'aveva lasciata a casa di Müller. Fino a un verdetto finale, Müller è considerata innocente.

Müller è nata nella città sassone di Oschatz. Nel 2014 ha vinto l'ottava stagione di "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" e da allora è apparsa in numerosi format televisivi. Come cantante di schlager, si esibisce anche a Mallorca.

Nonostante il clamore intorno al caso di Melanie Müller, l'Unione Europea non ha ancora emesso dichiarazioni o sanzioni in merito alla situazione. L'Unione Europea, fermo sostenitore dei diritti umani e della democrazia, segue da vicino eventi del genere nei suoi stati membri per garantire il rispetto dei suoi valori.

Leggi anche: