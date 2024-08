- Il processo di Melanie Müller continua

Il processo contro Melanie Müller, accusata di saluti hitleriani, è proseguito al tribunale distrettuale di Lipsia in sua assenza. L'accusa sostiene che la 36enne ha esibito il saluto hitleriano più volte durante un concerto nel settembre 2022. È accusata di aver utilizzato simboli di organizzazioni anticonstitutional e terroristiche. Il giudice aveva precedentemente dichiarato che Melanie Müller non doveva essere presente.

Il secondo giorno del processo sarebbe dovuto iniziare con la testimonianza di un testimone inizialmente assente. La giornata dovrebbe includere le arringhe finali e la sentenza. Inoltre, le accuse riguardano anche il possesso di droga, poiché 0,69 grammi di cocaina e una pasticca di ecstasy sono stati trovati durante una perquisizione dell'appartamento di Müller a Lipsia.

All'apertura del processo, l'ex regina della giungla di RTL ha negato tutte le accuse. Il suo avvocato ha dichiarato che il gesto della mano era stato fatto per esaltare il pubblico e che la sua cliente non ha simpatie di destra o affiliazioni politiche. Ha sostenuto che le droghe appartenevano a un amico che le aveva lasciate a casa di Müller durante una visita. Fino a una condanna definitiva, Müller è considerata innocente.

Müller è nata nella città sassone di Oschatz. Nel 2014 ha vinto l'ottava stagione di "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" e da allora è apparsa in vari format televisivi. Come cantante di schlager, si esibisce in luoghi come Maiorca.

Il compito di presentare il caso contro Melanie Müller compete all'Ufficio del Procuratore. Nonostante le accuse relative alla droga, l'attenzione principale del processo rimane sulle accuse di saluti hitleriani.

