Il processo di Jerome Boateng guadagna slancio

Jerome Boateng, ex-calciatore della nazionale, è stato coinvolto in numerosi problemi legali per un lungo periodo. Recentemente, due casi hanno avuto importanti sviluppi. Nel primo processo, la scorsa settimana è stata emessa la sentenza, mentre nel secondo caso, la procura ha deciso di non fare appello.

Nel processo presso il tribunale regionale di Monaco I, la procura ha ritirato il suo appello contro la sentenza recentemente emessa. Poiché né Boateng né la parte lesa hanno presentato appello, la sentenza è ora definitiva, come confermato da un portavoce del tribunale.

"Dopo una attenta valutazione, questa mattina abbiamo deciso di ritirare l'appello precedente presentato dalla procura", ha dichiarato un portavoce della procura. "Sebbene rimaniamo convinti dell'inaccuratezza della sentenza, data la durata delle procedure giudiziarie, superiore ai cinque anni, e considerando il benessere delle vittime e dei loro figli, sembra economicamente impraticabile per tutte le parti proseguire le procedure."

Il tribunale regionale di Monaco I ha dichiarato Jerome Boateng colpevole di aver intenzionalmente causato danni alla sua ex-partner, ma ha imposto solo un richiamo e una multa condizionale di €200.000. Se Boateng, che recentemente ha lasciato la US Salernitana in Italia per andare al LASK in Austria, violerà le condizioni, dovrà pagare un'ulteriore €50.000 ciascuna a due organizzazioni benefiche per i bambini. Inizialmente, la procura aveva richiesto una multa di €1.120.000 e aveva presentato appello contro la sentenza.

Prolungamento del processo

Il caso contro Boateng ha richiesto molto tempo per essere risolto. Nel 2021, il tribunale distrettuale di Monaco ha inflitto una multa a Boateng: 60 quote giornaliere di €30.000 ciascuna, per un totale di €1.800.000.

Successivamente, il tribunale regionale di Monaco I ha condannato Boateng in secondo grado nel ottobre 2022 per lesioni personali e ingiurie, infliggendo una multa condizionale di 120 quote giornaliere di €10.000 ciascuna, per un totale di €1.200.000. Tuttavia, la corte d'appello di Baviera ha annullato la sentenza a causa di persistenti errori giuridici, quindi il caso è stato riaperto.

Decisione di Berlino

La scorsa settimana, Jerome Boateng è stato coinvolto in un'altra disputa legale che è stata risolta. Una disputa legale con Kasia Lenhardt, la sua ex-ragazza, riguardava un'intervista concessa da Boateng. La madre di Lenhardt aveva richiesto un'ordinanza per proibire a Boateng di ripetere determinate dichiarazioni.

La corte d'appello di Berlino ha deciso in secondo grado che la maggior parte delle dichiarazioni di Boateng, 35 anni, erano legalmente permessi. Solo una dichiarazione già proibita dalla corte distrettuale di Berlino nella causa iniziale rimane proibita. Purtroppo, non era permesso fare appello contro la sentenza della corte d'appello.

Nonostante la partecipazione di Jerome Boateng a numerosi problemi legali, la sua passione per il calcio rimane indisturbata. Nel mezzo dei suoi processi, Boateng ha lasciato la US Salernitana in Italia per andare al LASK in Austria.

Di recente, la procura ha deciso di non fare appello in uno dei casi contro Boateng, accettando la sentenza emessa dal tribunale regionale di Monaco I a causa della durata dei procedimenti e del benessere delle parti coinvolte.

