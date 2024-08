- Il processo di costruzione di edifici residenziali è ancora in fase iniziale.

Gru invece di gru da costruzione. Nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, le richieste di riparazione stradale e di posa di cavi continuano a tenere impegnate le imprese edili, mentre il settore della costruzione residenziale rimane lento. "Il settore edile trae vantaggio dai contratti stagionali nel settore civile e stradale. Tuttavia, c'è una mancanza di ordini per le imprese edili di grattacieli e residenziali", ha spiegato Joern-Christoph Jansen, direttore generale dell'associazione edile dello stato, a Schwerin.

Il numero di permessi di costruzione rilasciati nello stato continua a diminuire. Secondo Jansen, solo 365 case unifamiliari e 92 bifamiliari sono state approvate durante il primo semestre dell'anno in MV, circa il 50% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'economia è il principale consumatore

Secondo l'associazione edile, il fatturato delle imprese edili con 20 o più dipendenti nel primo semestre del 2024 è stato di un miliardo di euro, il 9% in più rispetto all'anno precedente. Tuttavia, questa crescita potrebbe essere dovuta ai costi di costruzione in aumento e ai salari più elevati. Il numero di ore lavorative è stato più del 3% inferiore rispetto al livello dell'anno precedente.

Il settore più redditizio, con 456 milioni di euro, è stato ancora una volta il settore della costruzione industriale, che ha registrato una crescita di quasi il 17% rispetto all'anno precedente. La costruzione finanziata pubblicamente ha registrato un fatturato di 359 milioni di euro, con una crescita del 14%. Il settore della costruzione residenziale rimane un problema pressante. In questo settore, il fatturato era circa il 10% inferiore rispetto al già basso fatturato dell'anno precedente.

L'ingresso degli ordini crea ottimismo

Tuttavia, l'ingresso degli ordini per i primi sei mesi indica un aumento visibile in tutti i settori. Alla fine di giugno, i nuovi ordini avevano raggiunto 943 milioni di euro, il 19% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In particolare, gli investimenti dei comuni, dello stato e del governo federale stanno registrando un aumento significativo, circa il 25%. Il settore pubblico prevede di spendere 411 milioni di euro, principalmente per la costruzione stradale. La domanda sta aumentando anche nel settore della costruzione residenziale. L'aumento degli ordini rispetto all'anno precedente è quasi del 17%.

Per le indagini statistiche, l'associazione edile ha utilizzato i dati delle imprese con più di 20 dipendenti. Queste imprese impiegano circa la metà dei circa 24.000 operai edili e ingegneri dello stato e contribuiscono significativamente al fatturato totale del settore a causa delle loro dimensioni.

La diminuzione dei permessi di costruzione rilasciati in MV si allinea con il settore della costruzione residenziale che procede a rilento. Analizzando le statistiche, è evidente che il settore della costruzione residenziale ha la più bassa crescita del fatturato, circa il 10% in meno rispetto all'anno precedente.

