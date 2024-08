- Il processo di Christian B. - Gli avvocati criticano i testimoni esperti

Nel processo contro Christian B., anche sospettato nel caso Maddie, un esperto ha testimoniato sulle possibili connessioni tra due stupri e ha affrontato critiche aspre dalla difesa. Il capo dell'analisi operativa del caso (OFA) dell'Ufficio Centrale di Polizia Criminale (BKA), Harald Dern, ha dichiarato che ci sono somiglianze tra i due crimini in Portogallo che sono molto rare. Si è riferito a uno stupro che il imputato è detto aver commesso in Portogallo nel 2004 contro una donna irlandese, e ha tracciato paralleli con lo stupro di una donna americana di 72 anni per cui il 47enne tedesco è stato condannato dal Tribunale di Appello di Braunschweig nel 2019 e ancora in custodia. Il 63enne esperto ha esplicitamente affermato che il 47enne non è necessariamente il colpevole del primo caso, ma è giunto alla conclusione nella sua analisi che ci sono molti elementi che suggeriscono un comportamento del colpevole comune. Tali modelli di comportamento sono estremamente rari e ci sono somiglianze notevoli, secondo l'esperto del BKA.

Esperto: somiglianze nel corso dei crimini

Il suo compito da parte del tribunale era indagare se i due crimini potessero essere collegati. L'investigatore del BKA vede somiglianze nel corso dei crimini. Inoltre, non si trattava di gratificazione sessuale per il colpevole in entrambi i casi, ma dell'esercizio della violenza. È un fatto che entrambi i luoghi del crimine erano in Portogallo, all'Algarve, proprio come i quattro altri casi attualmente in giudizio - due stupri e due casi di abuso sessuale di bambini.

Il 47enne è anche sospettato nel famoso caso di Maddie

Tuttavia, il processo contro il pluricondannato per reati sessuali è sotto i riflettori perché è sospettato nel famoso caso di persona scomparsa di Maddie. La treenne Madeleine "Maddie" McCann è scomparsa senza lasciare traccia da una località turistica portoghese nel 2007. Gli investigatori tedeschi credono che Christian B. abbia rapito e ucciso la bambina. Le indagini su questo caso sono ancora in corso, ma non fanno parte del processo attuale. In linea di principio, si applica la presunzione di innocenza fino a una condanna definitiva.

La difesa dubita dei risultati dell'esperto

Giovedì, la difesa ha espresso forti dubbi sui risultati dell'esperto davanti alla camera penale. Secondo loro, il processo si concluderà presto con un'assoluzione.

