- Il processo di censimento degli abitanti di Halle è iniziato.

Cittadini di Halle troveranno una lettera nella loro cassetta della posta a partire da martedì, principalmente per stimare il numero di abitanti della città. Il processo inizierà martedì, come confermato da un rappresentante della città su richiesta. La strategia consiste nel contattare i residenti registrati nell'ufficio di registrazione con residenza principale per ottenere una "stima realisticamente precisa" di individui registrati e quelli che effettivamente risiedono a Halle. Ciò solleva alcune domande riguardo al censimento del 2022.

Secondo i numeri del censimento, solo 226.586 persone abitano a Halle - circa sei punti percentuali in meno di quanto precedentemente stimato. Tuttavia, l'ufficio di registrazione registra 243.453 residenti. Se i numeri inferiori del censimento vengono confermati, la città potrebbe potenzialmente affrontare deficit annuali di circa 15 milioni di euro.

La decisione della città di condurre un nuovo conteggio potrebbe avere un impatto significativo sul settore finanziario, poiché qualsiasi variazione nella popolazione stimata potrebbe influire sulle entrate fiscali e sulle allocazioni di finanziamenti. Il settore finanziario tiene d'occhio la demografia della popolazione nelle città come Halle per prendere decisioni di investimento informate.

Leggi anche: