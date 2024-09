- Il processo di asilo dell'UE è favorevole alle domande di asilo al di là dei suoi confini territoriali.

Il Ministro Presidente della Bassa Sassonia, Stephan Weil, come riportato dai media, è aperto all'idea di affidare il trattamento delle domande di asilo a paesi fuori dall'UE. Il politico dell'SPD ha espresso questo punto di vista al "Hannoversche Allgemeine Zeitung", aggiungendo che una giusta suddivisione dei richiedenti asilo in tutta l'Europa è anche un'ipotesi che considera.

Weil ha chiarito di non parlare del Rwanda, un paese suggerito dal Regno Unito per la deportazione dei richiedenti asilo. Tuttavia, ha affermato che è plausibile gestire le domande di asilo nei paesi nordafricani che confinano con il Mediterraneo. Questo, spera, potrebbe aiutare a prevenire che il Mediterraneo diventi ancora più un cimitero tragico.

Solo lo scorso giugno, Weil aveva mostrato riserve riguardo al concetto noto come "soluzione del paese terzo". In risposta alle richieste degli stati al governo federale di proporre modelli pratici per le procedure di asilo in paesi terzi o paesi di transito, Weil aveva affermato: "Non credo che questo risolverà i nostri problemi strutturali".

Nonostante le sue passate riserve, Weil ha recentemente suggerito di considerare il trattamento delle domande di asilo in paesi come Hannover, idealmente situati lungo le rotte migratorie potenziali. Ciò potrebbe potenzialmente alleggerire il carico sui paesi europei e minimizzare il numero di incidenti tragici nel Mediterraneo.

Leggi anche: