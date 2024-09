Il processo di acquisto dei biglietti ferroviari richiede ora il doppio del tempo.

Deutsche Bahn allunga il periodo di prenotazione dei biglietti del treno. Invece della finestra attuale di sei mesi, i biglietti saranno presto prenotabili fino a un anno prima, come annunciato dalla società di proprietà statale. Questa modifica entrerà in vigore il 16 ottobre, in coincidenza con l'introduzione di un nuovo orario, con i treni che inizieranno a circolare secondo esso a partire da metà dicembre.

Questo ampliamento del periodo di prenotazione anticipata fa parte di diverse iniziative intraprese da Deutsche Bahn per rendere più allettante il viaggio a lunga distanza. Il 2024 è stato un anno difficile per la società, caratterizzato da scioperi, eventi meteorologici severi e infrastrutture deteriorate, che hanno notevolmente influito sul traffico a lunga distanza, secondo Michael Peterson, il membro del consiglio responsabile del traffico a lunga distanza. "Abbiamo perso la fiducia dei nostri clienti", ha ammesso Peterson.

La domanda per i viaggi a lunga distanza era "eccezionalmente alta" nel 2023, ma i problemi incontrati quest'anno hanno raffreddato questa domanda, ha detto Peterson. Nel mese di agosto, la puntualità dei treni a lunga distanza era solo del 60,6%, una figura descritta da Peterson come "deludente". La società si prefigge di aumentare la puntualità a più del 75% entro il 2027, ha affermato Peterson, sottolineando che un'infrastruttura affidabile è cruciale per questo.

Treno ICE più veloce

Migliorare l'infrastruttura è una priorità per Deutsche Bahn, con lavori di costruzione pianificati per numerose rotte importanti nei prossimi anni, con l'obiettivo di 41 corridoi chiave. La coordinazione tra i progetti di costruzione e l'orario sarà migliorata in futuro. Per migliorare la puntualità, i treni ICE-4, che rappresentano circa il 60% dei posti sui treni a lunga distanza, saranno autorizzati a raggiungere una velocità massima di 265 km/h invece dei 250 km/h attuali. Questo aumento potrebbe aiutare a compensare i ritardi su determinate rotte.

Peterson ha anche accennato a piani per un'espansione dei servizi a lunga distanza nei prossimi anni. Con la capacità della rete già sotto pressione, la riduzione dei servizi a lunga distanza non è una soluzione valida, poiché rappresentano solo una piccola frazione del traffico ferroviario in Germania.

Peterson ha menzionato che ci saranno più connessioni Sprinter nel 2025, il che significa viaggi ICE con meno fermate tra le stazioni di partenza e di destinazione. Entro dicembre 2026, 20 importanti città tedesche saranno collegate alla rete nazionale a lunga distanza con un servizio ICE ogni mezz'ora, ha rivelato Peterson.

Annullamento dei treni poco utilizzati

Mentre i treni a lunga distanza bianchi e rossi di Deutsche Bahn sono operati e finanziati esclusivamente dalla società, il sistema di trasporto regionale funziona in modo diverso. Nel settore regionale, gli stati federali ordinano i treni tramite le associazioni di trasporto, che di solito sovvenzionano i servizi per collegare le regioni. Secondo i documenti interni, Deutsche Bahn fa profitti solo sulle rotte principali a lunga distanza. Il restante 70% delle rotte nella rete supplementare e regionale opera principalmente in perdita.

Il ministro dei trasporti Volker Wissing e altri funzionari hanno invitato Deutsche Bahn a mantenere i suoi servizi a lunga distanza prima delle elezioni regionali nell'Est della Germania. Il settore è stato esortato a migliorare l'occupazione dei suoi treni attraverso offerte migliorate. Tuttavia, i treni a lunga distanza stanno perdendo affari a causa dei treni regionali più economici, a causa del biglietto tedesco nel settore dei trasporti regionali.

In alcuni casi, i treni IC o ICE poco utilizzati potrebbero essere sostituiti dai treni regionali, ha detto Peterson, sottolineando che questa decisione verrà presa in consultazione con i rappresentanti degli stati. Spesso non ha senso far circolare un treno a lunga distanza vuoto su una rotta in cui circola anche un treno regionale.

L'ampliamento del periodo di prenotazione anticipata dei biglietti del treno è uno dei modi in cui Deutsche Bahn sta cercando di rendere più allettante il viaggio a lunga distanza, poiché la società si prefigge di riguadagnare la fiducia dei suoi clienti dopo un anno difficile nel 2024.

La domanda per i viaggi a lunga distanza era alta nel 2023, ma una serie di sfide ha portato a una diminuzione della domanda. Per migliorare la puntualità, i treni ICE-4 saranno autorizzati a raggiungere una velocità massima di 265 km/h invece dei 250 km/h attuali, il che potrebbe aiutare a compensare i ritardi su determinate rotte.

Leggi anche: