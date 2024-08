- Il processo dell'attore Ramadan continua

Attore Kida Khodr Ramadan sta contestando un'altra condanna carceraria presso la Corte Regionale di Berlino e spera di ottenere la libertà vigilata. Il processo d'appello, riguardante una sentenza del tribunale distrettuale di Charlottenburg di quattro mesi fa, proseguirà il prossimo mercoledì (ore 13:00). A differenza dell'inizio del processo, Ramadan, 47 anni, deve ora partecipare all'udienza di persona, come ordinato dalla corte. La camera vuole formarsi un'impressione personale dell'imputato, come ha spiegato il giudice presidente a metà luglio. Inizialmente, Ramadan era rappresentato dal suo avvocato. L'attore ha fatto appello contro una condanna a dieci mesi di carcere per aver guidato senza patente in quattro casi, con l'unico obiettivo di ottenere la sospensione della pena con la libertà vigilata, come ha spiegato il suo avvocato Kai Walden.

In un caso del 2022, questo non è stato possibile. Dopo la revoca della libertà vigilata, Ramadan è stato in carcere aperto di Berlino dal lunedì scorso, secondo l'accusa. Il 47enne ha rispettato la citazione per iniziare a scontare la sua pena, nonostante avesse precedentemente opposto il suo enforcement. Il suo avvocato attribuisce questo a un errore procedurale.

Il 47enne attore sta contestando la sua condanna carceraria presso la Corte Regionale di Berlino, sperando di ottenere la libertà vigilata, che era stata precedentemente negata dalla Corte di Giustizia in un caso diverso. Se la sentenza del tribunale distrettuale di Charlottenburg viene confermata, Ramadan potrebbe dover scontare la sua pena di dieci mesi interamente, invece di vederla sospesa con la libertà vigilata.

