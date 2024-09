Il processo del presunto "truffo di nozze" a Rostock prosegue, con una condanna a due anni e mezzo di carcere.

Le autorità hanno recentemente incriminato un individuo precedentemente condannato dalla Germania per non aver coperto integralmente i costi di ordinazioni personalizzate e l'acquisto di una casa, avvenuti tra febbraio 2020 e marzo 2022. L'imputato ha ammesso i reati a seguito di un accordo preprocessuale, in cui la pena massima è stata fissata in due anni e undici mesi. Tuttavia, la sentenza non è ancora stata ufficialmente confermata.

Nel maggio 2023, un giudice ha emesso una condanna a tre anni e dieci mesi di reclusione per questo individuo per frode. Si sospetta che egli abbia manipolato lo stato emotivo di diverse donne che avevano perso i propri cari, sfruttato i loro rapporti e conseguentemente ottenuto 230.000 euro. La sentenza non è definitiva, poiché è stata presentata un'istanza di appello dal difensore. Un rappresentante del tribunale ha dichiarato che l'appello sarà esaminato in autunno presso la Corte d'Appello di Rostock.

Il caso è stato trasferito all'Ufficio del Procuratore per ulteriori indagini a causa della gravità delle accuse di frode. Al momento della condanna, l'individuo sarà obbligato a pagare i risarcimenti alle vittime come parte della sua pena.

