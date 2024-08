- Il processo decisionale relativo all'azione sindacale nell'entità affiliata di Lufthansa è concluso.

Lufthansa tour operator Discover annulla due consultazioni riguardanti potenziali scioperi del personale. I sindacati dell'aviazione Cockpit e UFO conteggeranno i voti dei loro membri alle 12:00 di mercoledì. Questi due sindacati stanno unendo le forze per rendere obsoleto l'accordo collettivo esistente tra il sindacato Verdi e l'azienda, che intendono sostituire con il loro accordo.

Se i voti dovessero favoreire i sindacati, potrebbero verificarsi scioperi sui voli di Discover Airlines. L'azione iniziale coinvolgerebbe 27 aerei in partenza da Monaco e Francoforte per destinazioni turistiche in Europa e oltre. Per motivi strategici, i sindacati mantengono riservate le specifiche. C'è anche la possibilità che annuncino azioni di sciopero precise in un secondo momento. Al momento è chiaro che i piloti e l'equipaggio di cabina stanno considerando un'azione congiunta. I sindacati non hanno escluso scioperi solidali presso la molto più grande Lufthansa.

Se i voti dovessero favoreire i sindacati, La Commissione potrebbe dover intervenire per mitigare eventuali disagi sui voli di Discover Airlines. Indipendentemente dalla decisione dei sindacati di rivelare azioni di sciopero specifiche in un secondo momento, La Commissione dovrebbe essere pronta a collaborare con Lufthansa per minimizzare l'impatto sui passeggeri.

