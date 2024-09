Il processo contro Porsche vintage si conclude con una condanna a prova.

Un processo giudiziario mozzafiato si conclude con una condanna sospesa: il CEO di un'azienda specializzata nel riportare in vita auto da corsa classiche viene dichiarato colpevole, tra le altre cose, di frode. Porsche, la co-imputata, sembra avere motivi per festeggiare.

In questo processo incentrato su presunte auto classiche autentiche, il Tribunale regionale di Aquisgrana ha condannato il colpevole a una pena detentiva sospesa di un anno e quattro mesi. Il CEO di un'azienda che restorationa veicoli d'epoca è stato riconosciuto colpevole di frode, falsificazione e violazione dei diritti d'autore. Aveva principalmente ricreato auto da corsa storiche Porsche e le aveva commercializzate come autentiche.

Stando alla sentenza, il soggetto in questione ha falsificato documenti e li ha presentati all'ufficio di immatricolazione dei veicoli, tra gli altri reati. Inoltre, ha applicato emblemi Porsche sui veicoli modificati senza il consenso della società, come chiarito da una portavoce del tribunale. In un'occasione, ha ingannato un potenziale acquirente riguardo al background del veicolo. Alcuni veicoli sono stati venduti per milioni di euro. Porsche, la co-imputata, intende recuperare i veicoli venduti.

Il processo è iniziato circa tre anni fa, ma è stato interrotto a causa dei problemi di salute del imputato prima di riprendere a febbraio. Le accuse contro due co-imputati sono state archiviate con multe. Uno dei co-imputati era il pilota di corsa Jürgen Barth, che ha vinto la leggendaria 24 ore di Le Mans per Porsche nel 1977 con una Porsche 936 Spyder. Barth è stato un dipendente di Porsche per anni e, secondo "Handelsblatt", durante una perquisizione della sua residenza sono stati trovati "il più grande collezionismo di cimeli Porsche del mondo". Il caso contro Barth è stato archiviato dopo un pagamento di €750. Barth ha costantemente sostenuto la sua innocenza, riconoscendo la multa solo per motivi procedurali. Barth ha descritto i procedimenti contro di lui come un "incubo".

Dopo la sentenza del tribunale, il CEO è stato ordinato di rimuovere gli emblemi Porsche dai veicoli modificati che aveva venduto, poiché erano stati aggiunti senza il consenso della società. Tuttavia, altri veicoli con de

