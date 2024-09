Il processo che sta dietro la creazione del fulmine e del suono che lo accompagna, il tuono, comporta complessi fenomeni elettrici.

Bagliori di Luce nel Cielo, Rombi che Echeggiano e un Aroma Unico che Si Diffonde: Scenari del genere sono Frequenti in Estate. Ma Cosa Accade Esattamente Durante un Fulmine? Quanto Possono Essere Grandi? E Da Dove Proviene il Suono del Tuono?

La Composizione di un Fulmine

Un fulmine origina da un campo elettrico all'interno di una nube temporalesca. All'interno della nube, le particelle si separano: minuscoli cristalli di ghiaccio sviluppano una carica positiva, mentre le gocce d'acqua assumono una carica negativa. La parte superiore della nube, essendo più fredda, diventa positivamente carica, e la parte inferiore assume una carica negativa. Alla fine, l'energia si scarica, portando a un fulmine.

Questi eventi possono raggiungere temperature fino a 30.000 gradi Celsius e estendersi per miglia. Il fulmine più lungo mai documentato, secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), si è esteso per oltre 750 chilometri negli Stati Uniti.

Queste scariche possono manifestarsi in diverse forme, con i fulmini terra-nube che sono i più pericolosi. Le scariche nuvola rimangono confinate all'interno della nube temporalesca e illuminano il cielo, mentre le scariche d'aria si estendono nell'atmosfera senza toccare terra.

I Pericoli di un Fulmine

I cosiddetti "fulmini secchi" si verificano tra le nubi e la terra senza pioggia nelle vicinanze. Questa forma è particolarmente pericolosa, spesso innesca incendi boschivi, soprattutto durante prolungati periodi di siccità. In alcune parti della Germania, come in determinate zone non interessate dalla pioggia o con scarsa precipitazione, possono verificarsi fulmini secchi.

Per quanto riguarda la sicurezza delle persone, il fulmine rappresenta un pericolo di amperaggio superiore a 100.000, in grado di causare ustioni, paralisi o insufficienza cardiaca. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) consiglia che il rifugio più sicuro durante una tempesta di fulmini è all'interno di edifici solidi o in un'auto - grazie al suo corpo metallico, che consente al fulmine di fluire all'esterno.

La Sorgente del Tuono

Il tuono che segue una scarica è il risultato del riscaldamento esplosivo dell'aria all'interno del canale del fulmine. Le temperature estremamente elevate causano l'esplosione dell'aria, portando a una rapida espansione e alla formazione di onde d'urto che si propagano a velocità di circa 330 metri al secondo. Le nostre orecchie registrano questo come tuono.

Se il canale del fulmine corre perpendicolare all'osservatore, tutte le onde sonore raggiungono l'orecchio simultaneamente, producendo uno 'scoppio.' Se il canale del fulmine si inclina verso l'osservatore, le onde di pressione da diversi punti del canale del fulmine raggiungono l'orecchio a tempi diversi, creando un prolungato 'brontolio' di tuono.

Per stimare la distanza di un fulmine, è possibile utilizzare la cosiddetta "regola del conteggio dei secondi": il tempo trascorso tra la scarica visibile e il tuono può essere tradotto in una distanza approssimativa dal fulmine: tre secondi equivalgono a un chilometro.

L'Aroma della Pioggia Estiva

L'aroma che persiste durante una pioggia estiva viene comunemente chiamato petrichor dai ricercatori. Due studiosi, australiani di nascita, che hanno coniato il termine nel 1964 dalle parole greche antiche "petros" (pietra) e "ichor" (il fluido mitologico degli dei), hanno scoperto che quando la pioggia entra in contatto con la terra, rilascia particelle contenenti l'aroma di un olio prodotto dalle piante durante la siccità. Il vento trasporta queste molecole di profumo, causando

