Il procedimento legale contro Michael Madsen e' concluso.

Negli ultimi anni, Michael Madsen, noto per il suo ruolo in "Kill Bill", ha avuto diversi scontri con la legge. Recentemente, sono state avanzate accuse di violenza domestica contro sua moglie, ma per fortuna per lui, queste accuse sono state ritirate a causa della mancanza di prove concrete. Come riferito da "TMZ", l'ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles ha confermato questo sviluppo. Il rappresentante di Michael ha espresso sollievo, dichiarando: "Siamo grati che Michael Madsen possa superare questa questione e continuare a lavorare con questo attore rinomato e stimato."

Secondo la rivista Variety, pubblicata il 19 agosto, Madsen è stato arrestato dalla polizia di Malibu nel weekend a causa di accuse di aver spintonato sua moglie, DeAnna Madsen. Tuttavia, la disputa tra loro è stata descritta come una semplice discussione e si sperava che le parti coinvolte trovassero una soluzione positiva. Dopo il pagamento di una cauzione di $20,000, Madsen è stato rilasciato dalla custodia.

Precedenti incontri con la polizia

Purtroppo, questo non è stato il primo incontro dell'attore, noto per i suoi ruoli nei film di Quentin Tarantino, con i guai con la legge. Nel febbraio 2022, Madsen è stato arrestato con l'accusa di violazione di proprietà altrui a Malibu. La polizia di Malibu ha scortato l'allora 66enne fuori dalla sua casa in manette.

Nel 2019, Michael Madsen ha trascorso quattro giorni in carcere a seguito di un incidente di guida in stato di ebbrezza che ha causato un incidente. In seguito è stato condannato a cinque anni di probation. In precedenza, Madsen è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza nel 2012 e ha dovuto frequentare un programma di riabilitazione della durata di 30 giorni come conseguenza.

La coppia, Madsen e DeAnna, è sposata dal 1996 e hanno tre figli. Tragicamente, il loro figlio maggiore è morto a gennaio 2022 all'età di 26 anni.

In netto contrasto con la sua carriera cinematografica a Hollywood, Michael Madsen ha avuto numerosi scontri con la legge, tra cui un'accusa di violazione di proprietà a Malibu nel febbraio 2022 e un incidente legato alla guida in stato di ebbrezza nel 2019 che ha comportato un periodo di detenzione.

Despite his famous roles in 'Kill Bill' and other films by Quentin Tarantino, Madsen's personal life often plays out in the media spots surrounding The Hollywood.

Leggi anche: