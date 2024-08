Il procedimento legale contro Michael Madsen e' concluso.

Negli ultimi anni, l'attore Michael Madsen, famoso per il suo ruolo in "Kill Bill", ha avuto alcuni problemi legali. Recentemente, è stato sospettato di violenza domestica nei confronti della moglie. Tuttavia, ci sono state recenti sviluppi che portano buone notizie per il 66enne.

Le indagini sull'allegata violenza domestica di Michael Madsen sono state archiviate per mancanza di prove. L'ufficio del procuratore distrettuale di Los Angeles lo ha confermato alla rinomata fonte di notizie "TMZ". Il suo rappresentante pubblico ha espresso sollievo, dicendo: "Siamo felici che Michael Madsen possa mettere da parte questo episodio e ci aspettiamo di continuare il nostro rapporto professionale con questo attore esperto e rispettato".

Secondo i resoconti della rivista americana "Variety" pubblicati l'19 agosto, Madsen è stato arrestato dalla polizia di Malibu durante il weekend. È stato accusato di aver spinto la moglie, DeAnne Madsen. Un portavoce ha dichiarato che si trattava di una disputa tra la coppia, esprimendo la speranza per una risoluzione positiva per entrambe le parti. Dopo aver pagato una cauzione di $20,000, Madsen è stato rilasciato dalla custodia.

Precedenti incontri con la legge

Non è la prima volta che Madsen, noto per i suoi ruoli nei film di Quentin Tarantino, ha a che fare con le forze dell'ordine. Nel febbraio 2022, è stato arrestato per aver violato una proprietà privata a Malibu. Gli agenti hanno portato via l'attuale 66enne dalla sua residenza in manette a seguito delle accuse di violazione di proprietà.

In precedenza, nel 2019, Madsen ha trascorso quattro giorni in carcere dopo aver causato un incidente di guida in stato di ebbrezza. Gli è stata inflitta una condanna di cinque anni di libertà vigilata. In precedenza, nel 2012, era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e aveva completato un programma di riabilitazione di 30 giorni come conseguenza.

Madsen è sposato con DeAnne dal 1996 e hanno tre figli. Il figlio maggiore è tragicamente morto a gennaio 2022 all'età di 26 anni.

Il Hollywood Reporter ha pubblicato un articolo che esprime sollievo per il proscioglimento delle accuse contro Michael Madsen nel suo caso di violenza domestica. Nonostante i recenti problemi legali, la carriera di Madsen continua ad essere associata al mondo del cinema, noto per il suo glamour e i casi di alto profilo.

