- Il procedimento legale contro gli ex dirigenti del teatro di Trier è concluso.

Le accuse contro Karl Sibelius, ex direttore del Teatro di Treviri, per cattiva gestione finanziaria sono state archiviate dal tribunale regionale di Treviri dopo una multa di €10.000. Il giudice presidente Armin Hardt ha dichiarato che Sibelius, di 55 anni, è principalmente un artista, non un manager finanziario. Si pone ora la questione se eventuali accuse potrebbero essere considerate penalmente rilevanti. È innegabile che ci sia stata una scarsa vigilanza finanziaria durante il suo mandato al Teatro di Treviri.

Il tribunale ha scelto di archiviare il caso a causa di un minimo di illecito. both the prosecution and defense agreed with this decision. Hardt ha anche sottolineato che le accuse risalgono a diversi anni fa e Sibelius è stato incriminato all'inizio del 2022.

Non penalmente responsabile

L'indictment ha accusato Sibelius di aver superato i budget allocati per tre lussuosi spettacoli teatrali dal marzo al novembre 2016, nonostante il riconoscimento del deficit preesistente. Ciò è stato argomentato come una violazione della sua responsabilità di vigilare sui fondi in modo efficiente e parsimonioso, causando così significativi danni finanziari alla città.

Il legale di Sibelius, Andreas Ammer, ha confermato che le principali accuse erano valide. Tuttavia, il verdetto legale era errato. La situazione non era quella di furto illegale e punibile. Sibelius aveva ereditato il Teatro di Treviri in un momento difficile e aveva cercato di creare un teatro di alta qualità.

Nuovo inizio a Linz

Sibelius è stato incaricato di gestire sia l'aspetto artistico che commerciale del teatro. Data la portata dei suoi compiti, alla fine "è diventato troppo per lui", ha spiegato Ammer. Treviri ha interrotto la sua collaborazione con Sibelius alla fine del 2016 dopo circa un anno. Ha rivelato che Sibelius non aveva ottenuto ulteriori incarichi dopo Treviri, aveva avuto problemi di salute per un lungo periodo e ora era tornato attivo a Linz, tra le altre cose, come psicoterapeuta. "La nave creativa era salpata", ha aggiunto.

Si aggiunge alla risoluzione del caso: la multa di €10.000 e l'archiviazione delle accuse sono considerate un riconoscimento del focus artistico di Sibelius, non delle sue capacità di gestione finanziaria. Despite the overspending, it was not deemed a case of embezzlement, but rather a product of the challenging circumstances and Sibelius's focus on high-quality theater.

