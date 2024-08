- Il procedimento giudiziario per la morte della dottoressa Perry per droga e' in corso.

A seguito dell'arresto di cinque persone coinvolte nella morte dell'attore di "Friends" Matthew Perry, uno dei due professionisti sanitari incriminati si è presentato in tribunale. Il sospettato, un medico di 54 anni di San Diego, starebbe valutando di dichiararsi colpevole per aver fornito l'anestetico ketamina a Perry. Il giudice di LA ha ordinato al medico di interrompere l'attività, ha concesso la libertà su cauzione e minacciato una pena detentiva massima di 10 anni.

Il suo avvocato ha dichiarato ai media che il sospettato mostra profondo rimorso e intende collaborare pienamente con la procura. Secondo l'accusa, il medico di San Diego avrebbe fornito in modo fraudolento una quantità significativa di ketamina a un collega di LA.

A metà agosto, le autorità e i pubblici ministeri hanno presentato accuse serie contro cinque persone, tra cui medici, trafficanti e l'assistente di Perry. Le indagini hanno mirato a determinare come l'attore abbia ottenuto il ketamina, la cui quantità era insolita al momento del decesso. Il procuratore distrettuale di LA Martin Estrada ha dichiarato che le indagini hanno svelato "una vasta rete criminale sotterranea". I sospettati sono accusati di sfruttare la dipendenza di Perry per accumulare ricchezza personale.

I principali sospettati includono un medico di LA e una donna nota come la "Regina del Ketamina", entrambi accusati di trafficare quantità significative della sostanza nel mercato nero di LA durante l'autunno. Entrambi hanno mantenuto la loro innocenza in tribunale.

L'assistente di Perry ha confessato la sua colpevolezza nell'ottenere e somministrare ketamina a Perry, ignorando le conoscenze mediche. Il 59enne attende il processo, rischiando una pena detentiva massima di 15 anni.

Perry, 54enne, è stato trovato senza vita nella sua casa di LA in una vasca idromassaggio nel mese di ottobre. Prima della sua morte, l'attore aveva ammesso pubblicamente le sue battaglie con l'alcol e la dipendenza dalle droghe. Si dice che Perry abbia subito una terapia con ketamina gestita da professionisti sanitari per trattare la depressione e l'ansia, e abbia anche ottenuto la sostanza attraverso canali illeciti.

Il ketamina ha dimostrato la sua efficacia come anestetico per decenni, ma rimane un droga ricreativa illegale. In contesti clinici appropriati, le persone con depressione resistente al trattamento potrebbero essere trattate con ketamina.

La difesa ha dichiarato che il medico riconosce il suo errore e intende collaborare con le indagini in corso relative alle altre persone coinvolte. A causa di queste accuse, i "medici" nominati nell'indagine potrebbero affrontare conseguenze legali simili.

