- Il procedimento giudiziario intorno a Durov stimola le discussioni sulle circostanze di Telegram

Pavel Durov, creatore di Telegram, un'app di messaggistica e rete di comunicazione popolare, viene ammirato dai suoi seguaci come un santo. La sua liberazione dal carcere di Parigi dopo diversi giorni di detenzione, sottoposto a severe condizioni e a una cauzione di €5 milioni, ha portato un momento di sollievo. A 39 anni, Durov si batte per un internet non censurato nelle rare apparizioni pubbliche e interviste. Tuttavia, gli è proibito tornare alla sua residenza a Dubai e deve spesso rapporto alla polizia.

Durov è accusato di non aver collaborato con le forze dell'ordine negli investigazioni criminali e nella sorveglianza, un'accusa che suggerisce che egli indirettamente sostiene attività illegali come il traffico di droga, il riciclaggio di denaro, la truffa e gli abusi sui minori non interferendo su Telegram e non collaborando con le autorità.

I critici argomentano che Durov non può essere ritenuto responsabile delle trasgressioni degli altri che sfruttano le compagnie telefoniche e altre reti sociali. Tuttavia, Telegram attira l'attenzione a causa della sua natura user-friendly e del minimo controllo, che apparentemente lo rende un rifugio per i criminali. Con circa un miliardo di utenti e installato su centinaia di milioni di dispositivi mobili, Telegram continua ad espandere la sua influenza. Molti vedono la repressione francese su Durov come motivata politicamente.

Il presidente francese Emmanuel Macron nega qualsiasi motivazione politica dietro la persecuzione di Durov. Per anni, Durov, che detiene diverse cittadinanze, tra cui quella francese e quella emiratina, è stato un bersaglio di agenzie di intelligence occidentali e russe. La sua detenzione in un'operazione coordinata per il coinvolgimento di Telegram in attività criminali organizzate è stata criticata da molti come un attacco alle libertà fondamentali.

Telegram, utilizzato come mezzo libero in dittature, viene visto come un pretesto per colpire la piattaforma stessa. I critici del sistema giudiziario francese si chiedono se ci sia alcuna prova solida contro Durov o se le accuse contro di lui siano inventate. Non è chiaro se Nikolai Durov, il fratello maggiore del CEO di Telegram e l'architetto reale della rete sociale, sia anche sotto indagine. L'esperto IT, noto per il suo genio matematico, sarebbe residente a San Pietroburgo, in Russia.

Come detenuto politico liberato, il leader dell'opposizione russa Ilya Yashin ha espresso il suo sollievo per la liberazione di Durov mercoledì sera, scrivendo su Telegram che la ragione aveva prevalso. Yashin sostiene di non considerare Durov un criminale.

Telegram ha giocato un ruolo significativo nell'organizzare manifestazioni di massa in Bielorussia nel 2020 contro il dittatore Alexander Lukashenko. Durov ha abilitato l'invio di messaggi tramite Telegram anche con le reti mobili severamente limitate, dove altre reti hanno fallito.

La piattaforma è criticata e respinge le accuse.

Despite its role in authoritarian societies like Iran, Telegram has long been criticized as an opaque platform where criminals, including terrorists, drug dealers, pedophiles, and warmongers, can operate with greater ease than on other social networks. Durov left Russia years ago, refusing to cooperate with his home country's authorities. In an interview, he discussed intimidation tactics from intelligence agencies, including those in the US, and once complained about feeling unfree in the West due to bureaucracy.

Instead of moving to Germany after leaving Russia, Durov ultimately settled in Dubai, where he grew Telegram into a global phenomenon with a small team. Telegram rejects the idea that its owner could be held responsible for its misuse by third parties. Durov has nothing to hide, and Telegram complies with EU laws and moderates the network according to IT industry standards, the company claims.

Durov's supporters consider the eccentric and aloof loner, who recently revealed himself as a sperm donor and father to over 100 children, as influential in the world of social networks as American Mark Zuckerberg, who controls Meta, which includes Facebook, Instagram, and WhatsApp. Durov gained notoriety as the founder of VK, a network resembling Facebook, which he sold due to pressure from Kremlin-linked forces and left the country.

The fact that the Western free and democratic world may now bring about Durov's downfall is surprising and satisfying for many in his native Russia, which has often been criticized for repression, including towards the media. Kremlin spokesman Dmitri Peskov stated that Moscow hopes Paris will not politicize Durov's case.

Accusations of Durov's proximity to the Kremlin persist, even among Russian military bloggers who extensively use Telegram for information warfare during the Russian invasion of Ukraine. Some Kremlin-linked forces suspect a Western strategy to eliminate a highly skilled Russian competitor in the messaging service market.

It is noteworthy that both Kremlin supporters and opponents are united in their support for Durov's freedom, albeit for different reasons. While the majority of the fragmented liberal Russian opposition sees no evidence of Durov's possible Kremlin ties and considers Telegram a free medium, there are other voices.

Former chess world champion Garri Kasparov, one of Putin's sharpest critics, suspects that the Russian power apparatus has engaged with Durov. After attempts to block Telegram, the Russian state, which Kasparov labels as a "fascist aggressor," is now using the network more vigorously than before.

