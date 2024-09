- Il procedimento giudiziario che coinvolge il colpo di coltello mortale di una vittima femminile.

Un uomo sospettato di aver ucciso la propria moglie con oltre 60 ferite da taglio e lacerazioni ha ammesso il crimine durante l'apertura del processo a Francoforte. "Mi dispiace per averti tolto la vita, cara. Me ne pento sinceramente," ha detto il 52enne senza alcuna emozione, lanciando occhiate al suo figlio adolescente, seduto come parte lesa dall'altra parte dell'aula. La vittima era il suo "più grande amore", ha dichiarato, definendola un "individuo eccezionale".

L'uomo di origine tedesca-iraniana è accusato di aver ucciso la sua recente ex compagna nel luglio 2023. L'accusa sostiene che l'omicidio è stato premeditato e motivato da bassi istinti. Si presume che l'imputato nutrisse sentimenti di geloso controllo e si attenesse a un "ruolo di genere convenzionale iraniano".

Relazione segnata dalla violenza domestica

La coppia era sposata da vent'anni e aveva tre figli. Hanno prosperato a Francoforte, possedendo un'attività di successo, e entrambi avevano conseguito un'istruzione superiore. La moglie aveva un dottorato in biochimica, mentre il marito ha silenziosamente affermato la loro stabilità finanziaria. La loro situazione finanziaria, ha spiegato, gli ha permesso di iscrivere i loro figli a una scuola esclusiva di Bad Homburg, di intraprendere vacanze di 10 giorni che costavano 12.000 euro e di spendere 3.000 euro al mese per cibo biologico.

Tuttavia, il matrimonio è stato ombreggiato dalla violenza domestica sin dall'inizio, ha confessato. Una volta, circa 15 anni fa, ha causato danni all'orecchio della moglie colpendola "scherzosamente". Ha anche avuto una storia di abuso fisico sui loro figli, qualcosa di cui si è pentito da allora.

Nel maggio 2023, l'uomo è stato accusato di aver tentato di aggredire sessualmente la moglie e di averla minacciata con le parole: "Picchiare non è così male. Posso anche ucciderti". Uno dei loro figli adolescenti ha contattato i numeri di emergenza, il che ha portato il tribunale a impedire all'uomo di avvicinarsi alla loro casa coniugale a Francoforte e alla moglie. Si dice che non abbia ottemperato.

Uomo tende un agguato alla moglie in un parco pubblico

Il giorno dell'incidente, il primo lunedì di luglio 2023, si presume che abbia attaccato lei in un parco vicino alla loro residenza, sottoponendola a molestie. La vittima di 40 anni, che stava camminando con il loro bambino, era terrorizzata. Quando un passante è intervenuto, l'uomo è stato detto che è fuggito all'appartamento del fratello. L'accusa sostiene che questo è stato il luogo in cui ha deciso di uccidere sua moglie.

Si presume che abbia ottenuto un coltello e rubato una chiave di casa da uno dei suoi figli. Dopo essere entrato nel palazzo della moglie, si è avvicinato al bambino nella culla, sostenendo di voler solo "baciare" il bambino. È scoppiato un alterco tra la madre e lui, mentre lui esigeva di leggere il suo diario e lei ammetteva una relazione con un altro uomo.

La madre ha tentato di proteggere il loro quasi sette mesi bambino dal danno, secondo l'accusa. L'uomo è stato detto di averla prima aggredita e poi pugnalata più volte al petto, al collo e al viso con il coltello.

"Mia moglie non respira più?"

Dopo che la donna è crollata, si presume che abbia chiamato i servizi di emergenza e segnalato l'incidente. Ha quindi atteso il loro arrivo in soggiorno, tenendo in braccio il bambino, e ha ripetutamente chiesto: "Mia moglie non respira più?". È morta per le sue ferite, tra le altre cose, a causa di una perdita di sangue e di una puntura al cuore.

Il processo con giuria non è ancora concluso, con udienze previste fino a tarda ottobre.

L'uomo di origine tedesca-iraniana è assistito dall'Ufficio del Procuratore, che sostiene che l'omicidio è stato premeditato e motivato dalla gelosia e dal desiderio di controllo. Dopo l'incidente, l'Ufficio del Procuratore lo ha accusato di aver rubato una chiave di casa da uno dei suoi figli per entrare nel palazzo della moglie.

Leggi anche: