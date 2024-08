Il problema tra Noah Lyles e i giocatori della NBA

Lo scorso anno ai campionati del mondo, Lyles ha vinto le gare dei 100 metri e dei 200 metri - un doppio che sta cercando di ripetere alle Olimpiadi di giovedì sera dopo aver vinto i 100m domenica - e non ha esitato a paragonare i suoi risultati a quelli dei suoi colleghi professionisti di basket negli Stati Uniti.

Parlando con i giornalisti ai Campionati del Mondo di Budapest, Lyles è stato chiesto cosa voleva fare per l'atletica leggera e cosa avrebbe voluto vedere per migliorare la sua popolarità.

Lyles ha detto che le medaglie che vince sono il primo passo per aumentare la consapevolezza dell'atletica leggera presso il pubblico e che vuole vedere più ex campioni del mondo presenti alle gare di alto profilo. E poi ha fatto una battuta sull'NBA.

"Sai, la cosa che mi ferisce di più è che devo guardare le Finali NBA e loro hanno 'campione del mondo' scritto sulla testa. Campione del mondo di cosa? Degli Stati Uniti? Non fraintendetemi, amo gli Stati Uniti - a volte - ma quello non è il mondo", ha detto Lyles.

"Siamo noi il mondo. Abbiamo quasi ogni paese qui che lotta, prospera, mostra la loro bandiera per dimostrare che sono rappresentati. Non ci sono bandiere nell'NBA".

Il commento di Lyles ha colpito un punto che i tifosi sportivi del resto del mondo spesso prendono in giro sulla cultura dello sport degli Stati Uniti. In quasi ogni sport americano importante, il campione della lega viene chiamato campione del mondo, anche se quelle squadre giocano solo contro altre franchigie con sede negli Stati Uniti o in Canada.

Ma la cultura sportiva unica degli Stati Uniti significa che i quattro principali sport americani - football, basket, baseball e hockey - sono nettamente superiori ai loro campionati nazionali in altri paesi. La maggior parte dei migliori giocatori di tutto il mondo in quegli sport finisce per giocare per squadre americane, quindi la rivendicazione del titolo di campione del mondo: caso e punto, le ultime sei MVP NBA sono andate a giocatori nati all'estero.

Il commento di Lyles non è stato accolto bene dai giocatori NBA americani che aveva chiamato in causa.

Il due volte campione NBA e MVP del 2014 Kevin Durant, che è stato anche nominato MVP delle Finali due volte nella sua carriera, ha guidato la carica.

"Qualcuno aiuti questo fratello", ha scritto su Instagram, rispondendo a un post di ESPN.

Il quattro volte campione NBA Draymond Green si è anche fatto coinvolgere, scrivendo su Instagram "Quando essere intelligenti va storto" con l'emoji del colpo di palmo. Devin Booker, che gioca nella squadra USA in questi Olimpiadi e nei Phoenix Suns, ha semplicemente pubblicato l'emoji del colpo di palmo.

Quindi, se Lyles vince il doppio dei 100m-200m, non

Leggi anche: