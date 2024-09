Il problema non è con la Volkswagen.

A Volkswagen, sono in corso discussioni tra la direzione e i rappresentanti dei lavoratori, con l'obiettivo di superare la crisi e le sue conseguenze. Sebbene comprensibile, questo dibattito ignora i problemi fondamentali: il costo della vita elevato in Germania rende l'ambiente difficile per le aziende che competono a livello globale.

A partire da oggi, queste discussioni si terranno nel Palazzo di Herrenhausen, vicino a Hannover. Tipicamente, questi incontri ruotano intorno agli aumenti salariali. Tuttavia, questa volta la conversazione potrebbe riguardare potenziali tagli al personale o addirittura chiusure di stabilimenti per ridurre i costi. Il CEO di VW, Oliver Blume, ha riconosciuto in un'intervista a ntv che i costi di Volkswagen sono troppo elevati nella competizione internazionale.

I rappresentanti dei lavoratori stanno puntando il dito contro la direzione, accusandola di non aver preso decisioni necessarie o di non averle riconosciute in tempo. Gli impiegati non dovrebbero pagare per questi errori, sostengono, e chiedono un aumento salariale del sette percento. Come tradizione nella contrattazione collettiva, la loro richiesta iniziale è il massimo.

Anche se alcune decisioni a Wolfsburg erano errate o ritardate, il successo di Volkswagen ha guadagnato loro tempo. Anche lo scandalo del diesel, che ha comportato miliardi di spese speciali, è stato gestito. La vasta cogestione, che ha portato a salari relativamente elevati, non sembrava un problema. Tutto procedeva senza intoppi.

Tuttavia, l'errata valutazione della concorrenza dalla Cina si è rivelata più dannosa. Per molto tempo, Volkswagen ha finanziato le inefficienze in Germania con i ricavi dall'Estremo Oriente. Ora, con il crollo del suo business in Cina, questo non è più sufficiente.

Costi elevati in Germania

La crisi di Volkswagen è aggravata dalle sfide interne. Tuttavia, le cause radici sono altrove. La posizione di produzione della Germania è diventata troppo costosa a livello globale. Salari elevati, energia costosa e burocrazia onerosa sono alcune delle ragioni per cui la Germania sta perdendo appeal nella competizione globale.

Le società chimiche stanno trasferendo intere linee di produzione in Cina. Le banche stanno spostando gli uffici back-office in Polonia. Le società di logistica in Ungheria. Qualsiasi azienda che possa farlo, sta lasciando la Germania - compreso il settore automotive. Gli esperti concordano: i produttori di automobili tedesche si ridurranno, non cresceranno. In pochi anni, il motore di crescita industriale potrebbe incespicare ancora di più. Per affrontare questo, sono necessari prodotti convincenti a prezzi competitivi sul mercato globale. E una politica economica e industriale di supporto.

La Francia ha dimostrato come si può fare. Negli ultimi anni, le tasse sono state ridotte, la follia burocratica è stata eliminata e l'attenzione è stata posta sulla fondazione di nuove imprese. Anche i CEO tedeschi sono entusiasti degli inviti dal Palazzo dell'Eliseo.

Regolarmente, il presidente francese Emmanuel Macron invita i leader economici di tutto il mondo a una cena reale, spesso al Palazzo di Versailles. Tra gli oratori figurano imprenditori americani come il fondatore di Amazon Jeff Bezos o il rivoluzionario Elon Musk. I manager, compresi quelli della Germania, vengono cortesemente e sottilemente mostrati i vantaggi della localizzazione in Francia dai membri del governo francese. Berlino potrebbe prendere nota. Trovare luoghi impressionanti qui non dovrebbe essere un problema. Tuttavia, la lotta politica della coalizione a semaforo attuale e il mindset poco convincente di alcuni decisori politici potrebbero rappresentare un problema.

Per Volkswagen, potrebbe essere troppo tardi per cambiare il proprio pensiero. L'azienda deve trovare rapidamente soluzioni per uscire dalla crisi. Il Palazzo di Herrenhausen sarebbe un luogo ideale per una conferenza. Costruito nel 17° secolo, il palazzo mostrava segni di invecchiamento e fu distrutto negli anni '40. Venti anni fa, è stato costruito un nuovo complesso edilizio impressionante sulle vecchie fondamenta. Dall'esterno, il palazzo sembra originale. All'interno, tutto è nuovo.

