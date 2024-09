Il problema è la lingua.

Per celebrare il 20º anniversario di "Il contadino cerca moglie", Inka Bause invita 14 potenziali corteggiatori a Brandenburg. In una riunione formale, Inka sceglie chi parteciperà all'esperienza sulla fattoria della durata di una settimana. Un partecipante trova l'intera situazione un po' travolgente.

Quando hanno lanciato "Il contadino cerca moglie" 20 anni fa, il contadino più giovane aveva solo due anni. Ora, è alla ricerca dell'amore! Non è dolce?, ha esclamato Inka Bause all'inizio di questa stagione anniversario di "Il contadino cerca moglie". All'epoca, la gente rideva, ma ora è uno dei formati di appuntamenti più popolari e di successo del paese. Per questo anniversario, portano 14 speranzosi da ogni angolo del paese in questo viaggio emozionante.

Per iniziare, tutti leggono le loro lettere d'amore ricevute. Questo anno il candidato più popolare, Yannik, ha ricevuto la posta più popolare e non vede l'ora di impressionare le signore selezionate con la sua tonka bean liqueur fatta in casa alla festa nella stalla. Inka Bause ospita il grande incontro a Brandenburg. Vestita con un abito floreale vivace, ruba quasi tanti sguardi delle single, che appaiono principalmente in eleganti dirndls.

"Eccoli lì - i vostri signori e le vostre signore!", Inka annuncia l'inizio del grande gioco di appuntamenti.

Piume, ferri di cavallo e tanto alcol

Tutti si scaldano rapidamente. A ciascuno viene assegnato il proprio partner ideale. Conversazioni vengono avviate in pochi minuti con i regali che hanno portato. Questa stagione anniversario, i partecipanti sembrano aver enfatizzato "celebrazione" nei loro programmi, poiché quasi ogni borsa regalo contiene una bottiglia di alcol ad alta gradazione. Insieme all'alcol, i wreaths di piume di pavone artigianali e i ferri di cavallo avvolti in modo elegante finiscono sul tavolo dei regali. Tutti si aprono rapidamente al calore di questi gesti premurosi.

Il fattore di latte Heino è di ottimo umore. Il 50enne ha portato molta della sua uova liqueur fatta in casa per le tre selezionate. Durante la degustazione, il massaggiatore Tantra Gernot impressiona con le sue "abilità della lingua": "Questo scivola già sulla lingua!", scherza il fattore Heino. Marvin, l'appassionato di cammelli, è aperto al divertimento, ma chiarisce eventuali malintesi: "I cammelli non sono pesci rossi!", chiarisce Marvin.

Un momento sotto i riflettori indimenticabile

Una regola importante per i concorrenti aspiranti della Future Edition di "Il contadino cerca moglie": L'attenzione indesiderata non sempre porta a un risultato positivo. La 21enne Anna impara questa lezione nel momento più inopportuno. Innamorata del bracciante Paul, cerca di conquistarlo con la sua chitarra acustica, canalizzando Whitney Houston. Non solo la timida fattoria Sarah è delusa, ma anche il visibilmente sorpreso Paul.

Pochi minuti dopo, il sassone Paul seleziona Viola e Sarah. Povera Anna deve riconoscere che "la musica" non è il tè di tutti. Fortunatamente, Inka consola rapidamente la Anna con il cuore spezzato.

Just before closing time and a cold beer, the question arises—what happened to riding instructor Heiner? Both his chosen ladies, Ulrike and Heike, shrug their shoulders. Heiner had to be rushed to the hospital just before the start of the matchmaking event. Overexcitement weakened the 70-year-old to the point that he was taken to the hospital as a precaution. Whether Heiner will return to the barn party after his hospital checks and finally meet his ladies, fans will find out in the next episode.

